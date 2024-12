Il Torino torna al successo 6 giornate dopo: a Empoli decide Adams

Il Torino ritrova il successo, dopo 6 partite in cui erano arrivate 4 sconfitte e 2 pareggi. L'anticipo della 16^ giornata di Serie A se lo portano a casa i granata, vittoriosi 1-0 sul campo dell'Empoli grazie ad uno straordinario gol di Che Adams al 70'. Il primo tempo, al netto dello 0-0, è frizzante e divertente, con occasioni da una parte e dall'altra. Gli azzurri sono pericolosi con Colombo e Esposito, mentre i granata si fanno vedere con gli inserimenti di Ricci e Sanabria ben controllati da Vasquez.

La ripresa inizia sulla stessa linea, con cambi di parte continui pur senza particolare pericolosità da parte dei due reparti offensivi. A rompere l'inerzia ci pensa Che Adams, entrato dalla panchina pochi minuti prima: al 70', lo scozzese riceve palla da Vlasic e con un meraviglioso tiro da centrocampo batte Vasquez, per l'occasione leggermente fuori dalla linea di porta. L'Empoli sembra accusare il colpo, di contro i granata ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco e gestire il pallone con i suoi palleggiatori. Scelta giusta, visto che gli azzurri non riescono praticamente a creare altre azioni da gol ed i ragazzi di Paolo Vanoli possono così festeggiare una vittoria tanto importante quanto attesa.





Zaniolo gol, l'Atalanta soffre ma vince ancora. Episodio dubbio, proteste Cagliari

Decima vittoria consecutiva per l'Atalanta che batte anche il Cagliari e blinda il primo posto aspettando le rivali. Gol e giallo per Zaniolo, che ha sbloccato l'incontro a metà secondo tempo e poi, come a Roma, è stato ammonito per l'esultanza ritenuta eccessiva dal direttore di gara a pochi passi dai tifosi di casa.

Assist di Bellanova e gol dell'ex Roma che era entrato da pochi minuti. Bel tiro da pochi passi. Azione corale della squadra di Gasperini. Dopo il gol tanti fischi a ogni tocco palla per Zaniolo. Nel primo tempo episodio arbitrale dubbio, proteste del Cagliari. Poi il gol nella ripresa. Nel finale l'Atalanta soffre ma resiste. Grande protagonista Carnesecchi autore di diversi interventi decisivi, almeno sei.



Atalanta, Gasperini frena: "Scudetto? Non tutta la rosa è pronta per lottare"

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la decima vittoria di fila a Cagliari e il primo posto blindato. Gli chiedono dello scudetto, del sogno tricolore, ma lui glissa.

"Scudetto? In questo momento non siamo pronti per lottare, o meglio una buona fetta della squadra lo è, ma non tutti. Gli altri devono maturare velocemente su diversi aspetti, una volta fatto questo potremmo fare dei passi in avanti. Abbiamo fatto dieci vittorie consecutive ma non cambia nulla, dobbiamo continuare sulla nostra strada".





Bari, si ferma la magia: il Pisa di Inzaghi interrompe una striscia d'imbattibilità di tre mesi

Il Pisa si conferma la grande squadra che è. La natura vuole una vittoria all'Arena Garibaldi, proprio come è avvenuto contro il Bari questa sera. Non poche le difficoltà mostrate dai nerazzurri di riuscire a centrare la porta, con Angori che ha sciupato letteralmente due palle gol e Touré a colpire male un suggerimento invitante sul secondo palo, così la truppa di Longo ha potuto reggere l'urto dei padroni di casa fino all'intervallo.

Ma sono bastati quattro minuti a inizio ripresa per Moreo che d’istinto e di tacco ha bucato Radunovic per l’1-0 pesantissimo per il Bari. Il Pisa non ha mai smesso di premere sulla ferita aperta degli avversari e con un destro a giro sul primo palo Piccinini ha allargato il risultato per 2-0. Troppo passiva la truppa di Moreno Longo, che si è fatta trovare remissiva e scoperta in molte occasioni, rendendo così la vita ai padroni di casa.

Nel finale Oliveri ha avuto sulla testa la palla del possibile 2-1, ma incredibilmente ha impattato male il pallone e la partita si è conclusa con una vittoria finale per Pippo Inzaghi e il Pisa. Sassuolo agganciato al primo posto con 37 punti, il Bari vede infrangersi la striscia di imbattibilità che durava da oltre tre mesi. Precisamente 14 giornate senza sconfitte.