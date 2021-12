Si è svolta ieri al Centro Sociale Comunale di San Marco la cerimonia di consegna al Sindaco Giuseppe Midili ed all’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri dei pacchi regalo raccolti dall’associazione Avulss, in collaborazione con il Cesv di Messina, a seguito dell’iniziativa “Un Sorriso per Natale”, iniziativa, che ha visto impegnati dal 5 al 16 dicembre i volontari delle due associazioni col coinvolgimento di tanti cittadini, che hanno deciso di dare il loro apporto, donando indumenti caldi e generi alimentari destinati a famiglie in stato di disagio socio-economico, individuate dai servizi sociali comunali in collaborazione con alcune associazioni di volontariato cittadine da tempo impegnate nel sostegno ai più deboli.

A margine dell’evento sia Midili, sia Magistri hanno ringraziato l’Avulss e il Cesv Messina per la lodevole attività in essere “che consentirà di sostenere alcune famiglie milazzesi in stato di disagio socio-economico, ponendosi nel solco di altre analoghe da definirsi in codesti giorni e integrando l’attività di sostegno ai più deboli già portata avanti dai Servizi Sociali Comunali tramite l’erogazione dei buoni spesa covid e altre iniziative di sostegno al reddito.