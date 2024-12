Prendono il via domani – sabato 7 dicembre – le iniziative natalizie inaugurate dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco Mylae, l’associazione “Dietro le quinte” e il coordinamento dell’Assessore alle attività produttive Angelo Maimone.

Alle ore 17:00 in piazza Duomo si terrà l’inaugurazione dei mercatini enogastronomici con uno show cooking e degustazione gratuita di panettoni a cura della federazione italiana pasticceria. Alle 18:30 letture per bambini in via Giacomo medici. Sempre domani alle 18:00 invece nell’ex ritrovo Diana sarà inaugurata la mostra-concorso “Il miglior presepe 2024”, che verrà votata dai cittadini, esposizione visitabile sino al 6 gennaio.

Domenica 8 dicembre dalle 11:00 alle 17:00 in piazza Duomo laboratorio di biscotti per bambini a cura della Molly Like; alle 17,30 animazione in via Medici con Babbo Natale e a seguire zampognari itineranti. Alle 19:00 al Duomo concerto del violinista Marcello Ulfo. C

on fondi dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture (49 mila euro) il settore Ambiente del Comune ha affidato ad una ditta di San Filippo del Mela l’appalto per la manutenzione straordinaria dell’area dell’ex Stazione ferroviaria mediante la rimozione dei rifiuti e delle erbe infestanti nonché la realizzazione d’una struttura completa di rete frangivento che possa trattenere eventuali cadute di calcinacci.

L’edificio si affaccia sulla nuova Piazza Marconi, che per tutto il periodo di Natale ospiterà una pista di pattinaggio su ghiaccio.