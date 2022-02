Approvata la graduatoria di coloro, che hanno richiesto di partecipare al corso formativo propedeutico alla nomina di ispettore ambientale: in tutto sono 25 le persone individuate dal comando di polizia locale. Ecco i loro nomi: Carmelo Anania, Jessica Arcoraci, Sebastiano Bottari, Giorgia Capone, Silvia Chillè, Domenico Cutroneo, Alessandro D'Amico, Patrik Emanuele, Francesco Giorgianni, Andrea Guglielmone, Giuseppe Iarrera, Giuseppe Lionti, Silvia Maisano, Giuseppa Mancuso, Martina Materia, Maria Merlino, Daniela Milone, Giuseppe Pensabene, Carmelo Porcino, Graziano Puliafito, Danilo Saddi, Francesco Salamone, Simone Saya, Simone Visalli e Paolo Zingales.

Tutti inizieranno il corso all’inizio di aprile per essere adeguatamente formati e iniziare a svolgere attività nel periodo estivo, quando la vigilanza ambientale è fondamentale soprattutto nel settore dei rifiuti, una vigilanza, che comporta non solo attività di prevenzione; ma anche di controllo al fine del rispetto della tutela ambientale e del decoro cittadino con la possibilità altresì di sanzionare quei cittadini, che si rendono autori di gesti di inciviltà. «Un servizio – afferma il Sindaco Pippo Midili – che si caratterizzerà non solo come attività di controllo; ma anche di prevenzione al fine del rispetto della tutela ambientale e del decoro cittadino. Sarà tuttavia attenzionato anche il fenomeno delle deiezioni canine non raccolte dai possessori dei cani. Al riguardo comunico che l’Amministrazione ha già formulato atto di indirizzo agli uffici per l’acquisto dei cestini per la raccolta dei sacchetti igienici biodegradabili per la raccolta delle deiezioni. L’obiettivo insomma è col supporto degli ispettori ambientali ottenere la modifica di comportamenti di alcuni cittadini, che sembrano irredimibili, favorendo così quel senso civico e rispetto per i beni comuni, che tutti auspichiamo a parole; ma che nei fatti spesso non trova concreta attuazione. Coloro, che persisteranno nel non rispettare le regole rendendosi protagonista di atti di inciviltà, saranno giustamente sanzionati».

Quasi cinquanta positivi in meno rispetto a ieri: il report odierno nella piattaforma dell’Usca è di 694 persone ancora contagiate dal virus.