Miracolo a Torino: una bambina di 5 anni è precipitata dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, alla periferia della città, al Lingotto.

La piccola, a quanto si apprende, è stata salvata da un uomo che ha visto la scena ed è riuscito a prenderla al volo, attutendone la caduta e l'impatto.

La bambina è stata trasportata, cosciente, all'ospedale infantile Regina Margherita, mentre il passante che l'ha salvata, un uomo di 37 anni, è stato ricoverato al Cto, per un trauma toracico e alle braccia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano su quanto accaduto. Dai primi riscontri la bimba, italiana, si trovava in casa con i genitori.

Il protagonista del gesto è un impiegato di banca, Mattia Aguzzi, che questa mattina ha preso al volo una piccola - che compirà quattro anni tra pochi giorni - caduta dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, quartiere Lingotto, a Torino.

Manca poco alle 11 quando la bimba scavalca la ringhiera del balcone e sale sul cornicione. La scena viene vista da un uomo che si trova nel palazzo di fronte e che inizia a urlare alle persone in strada, chiedendo loro aiuto. Tra queste c'è Aguzzi che si rende conto di quanto sta accadendo e vede la bimba cadere:

"Quando l'ho vista cadere mi sono messo sulla traiettoria, ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto per il meglio, l'ho bloccata attutendo il colpo e siamo caduti a terra entrambi. Dal quinto piano l'impatto è stato forte, mi sono trovato per terra e all'inizio non riuscivo a respirare".

La bambina non ha lesioni evidenti, ma resterà in ospedale fino a lunedì, in osservazione, per precauzione.