Il Gruppo FS si prepara a guidare un’imponente trasformazione infrastrutturale e organizzativa con il Piano Strategico 2025-2029. Presentato il 12 dicembre 2024 dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Donnarumma, il Piano prevede investimenti superiori a 100 miliardi di euro, destinati a rafforzare il ruolo del Gruppo nello sviluppo economico e sociale del Paese, con una visione che abbraccia anche il contesto europeo come mercato domestico.



Gruppo FS: investimenti per innovare infrastrutture e servizi

Tra le priorità del Gruppo FS emerge il potenziamento della rete ferroviaria e stradale, il miglioramento della qualità del servizio e il completamento di infrastrutture strategiche. Questo impegno si traduce in un incremento del 30% delle persone raggiunte dall’Alta Velocità, con nuove linee che collegheranno territori finora esclusi. Il Piano punta anche a migliorare la puntualità dei treni, recuperando performance per oltre 50.000 convogli all’anno, e a incrementare la soddisfazione dei passeggeri grazie a un’esperienza di viaggio sempre più personalizzata. A livello internazionale, si prevede un aumento del 40% nel volume dei passeggeri trasportati, confermando l’intento del Gruppo di consolidare la propria presenza oltre i confini nazionali. Il Piano del Gruppo FS delinea una crescita significativa dei principali indicatori economici: i ricavi dovrebbero superare i 20 miliardi di euro, con un EBITDA superiore a 3,5 miliardi e un risultato netto che oltrepasserà i 500 milioni. Importanti traguardi che saranno raggiunti attraverso una rigorosa disciplina operativa che punta a ridurre del 5% i costi operativi aggredibili.



Sostenibilità e innovazione al centro del Piano del Gruppo FS

Il Gruppo FS pone grande enfasi sulla sostenibilità, con l’obiettivo di installare oltre 1 gigawatt di fotovoltaico entro il 2029 e di coprire l’intera rete Core Extended con il sistema ERTMS entro il 2040. Sul fronte dell’innovazione tecnologica sono previsti investimenti digitali per oltre 2 miliardi di euro in dieci anni, a supporto di processi più efficienti e sicuri. Le persone restano al centro della strategia aziendale, con programmi dedicati a sicurezza, formazione e inclusione. Tra gli obiettivi principali spicca la meta di “zero infortuni”, supportata dalla FS Security Academy che offrirà 125.000 giornate di formazione. La valorizzazione delle competenze e delle risorse umane sarà un elemento chiave per sostenere il percorso di crescita del Gruppo. “Questo Piano, che mira a imprimere una netta discontinuità risponde alle esigenze di una società proiettata verso il futuro, riconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo. L’obiettivo è affrontare con maggiore efficacia le sfide economico-finanziarie e potenziare ulteriormente le infrastrutture e la qualità del servizio”, ha dichiarato l’AD Stefano Donnarumma. A queste parole si aggiunge il commento del Presidente Tommaso Tanzilli, che ha sottolineato come il Piano sia destinato a generare un impatto positivo non solo sull’azienda, ma sull’intero Sistema Paese, rafforzando la connettività, i servizi e il valore aggiunto che il Gruppo FS può offrire.