«Tutta la vita di Dounia è un tentativo valoroso di battere luoghi comuni, e la grande prova del fuoco, non un ostacolo ma una tappa prescelta, è Israele, la visita di quel paese (...). Il suo libro è enciclopedico, ma anche pieno di storie, di colori, di profumi».

(Fiamma Nirenstein)

«Arrivai all’aeroporto di Tel Aviv all’alba (...). Tanti colori, tante persone diverse nella stessa città, città che mi diede l’impressione di essere un posto giovane e per giovani».

Dounia Ettaib nasce a Casablanca, Marocco, nel 1979. Prima della fine degli anni ‘80 si trasferisce con la mamma a Milano, dove cresce e studia, laureandosi in psicologia. Nel 2007 fonda l’associazione “Donne Arabe d'Italia”. Nello stesso anno Dounia riceve il “Premio Internazionale Donna dell'Anno” e nel 2012, per il suo impegno civico, il Comune di Milano le conferisce l’ “Ambrogino d’oro”. Dounia ha sempre visto in Israele la vera democrazia e la vera coesione sociale, ed è convinta che il dialogo favorisca la conoscenza, e che sia l'unico mezzo per abbattere i confini.