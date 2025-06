«... Israele ha confermato di aver preso il controllo dell'imbarcazione [la Madleen] e che la sta trainando verso il porto di Ashdod. Questo è quanto ha comunicato in una nota rilasciata dal Ministero degli Esteri, in cui si afferma che lo "yacht per selfie" stava "dirigendosi sano e salvo verso le coste di Israele"."Si prevede che i passeggeri tornino nei loro paesi d'origine", è scritto nel comunicato.Il Ministero degli Esteri ha affermato che l'imbarcazione trasportava "meno di un camion di aiuti". Al contrario, ha aggiunto, "più di 1.200 camion di aiuti sono entrati a Gaza da Israele nelle ultime due settimane e, inoltre, la Gaza Humanitarian Foundation ha distribuito quasi 11 milioni di pasti direttamente ai civili di Gaza"."Esistono modi per consegnare aiuti alla Striscia di Gaza, che non prevedono selfie su Instagram", ha affermato il Ministero degli Esteri. "La piccola quantità di aiuti che si trovava sullo yacht e che non è stata consumata dalle 'celebrità' verrà trasferita a Gaza attraverso canali umanitari autentici".Poco dopo, ha pubblicato un video che mostrava gli attivisti detenuti mentre venivano scortati al porto di Ashdod, confermando che i passeggeri erano "sani e salvi" e che erano stati forniti loro panini e acqua."Lo spettacolo è finito", diceva.In un apparente tentativo di alleviare le preoccupazioni sul benessere dell'equipaggio della Madleen, su X è stato affermato che Thunberg era "di buon umore" e è stata condivisa una foto dell'attivista per il clima che sorrideva a denti stretti mentre un soldato le offriva un panino.Il Ministro della Difesa Israel Katz ha elogiato la marina israeliana per la rapida presa di controllo della nave. Le riprese effettuate prima dell'imbarco dei soldati hanno mostrato che gli attivisti avevano intenzione di fingere di non opporre resistenza.Katz ha poi fatto sapere di aver ordinato all'esercito di proiettare agli attivisti detenuti un video che mostrava le atrocità commesse il 7 ottobre 2023, una volta che fossero arrivati ​​sani e salvi al porto.Il commovente video di 43 minuti, prodotto dall'ufficio del portavoce delle Forze di difesa israeliane, mostra riprese non censurate e difficili da guardare di persone massacrate e corpi mutilati durante l'attacco, molte delle quali riprese dalle bodycam dei terroristi."È giusto che Greta, l'antisemita, e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas che sostengono e per conto del quale agiscono, quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini, e contro chi Israele sta lottando per difendersi", ha affermato il ministro della Difesa.Israele ha mostrato il video delle atrocità, intitolato "Testimoniare", a giornalisti e personaggi pubblici in proiezioni limitate in tutto il mondo, nell'ambito dei suoi sforzi per raccogliere sostegno alla sua guerra contro Hamas, sebbene l'uso del filmato abbia occasionalmente suscitato polemiche.Pur essendo stata intercettata, la Madleen se l'è cavata meglio di un'altra imbarcazione inviata dalla Freedom Flotilla un mese prima. L'imbarcazione, che a quanto pare era affiliata ad Hamas, è stata attaccata da due droni mentre navigava in acque internazionali al largo di Malta. Il gruppo ha attribuito l'attacco a Israele, che ha danneggiato la parte anteriore della nave. Israele non ha rilasciato dichiarazioni sull'incidente.Anche i tentativi passati di rompere il blocco sono falliti, in particolare l'incidente della Mavi Marmara del 2010, che vide un commando israeliano salire a bordo di una flottiglia guidata dalla Turchia diretta a Gaza. La violenza che seguì quando i membri dell'equipaggio attaccarono i soldati provocò la morte di 10 attivisti e il ferimento grave di un soldato, scatenando la condanna internazionale e una profonda frattura diplomatica tra Israele e Turchia».

Così il Times of Israel - quotidiano israeliano le cui notizie sono approvate dall'AIPAC - ha riassunto l'ennesimo crimine del genocidario Stato ebraico, una nazione governata e abitata in maggioranza da neonazisti supportati dal cosiddetto occidente democratico, che continua ad operare in violazione di qualsiasi norma del diritto internazionale... senza temere alcuna conseguenza!

L'abbordaggio compiuto da Israele è un crimine perché è avvenuto in acque internazionali.

Le dichiarazioni beffarde e false sugli aiuti umanitari e sulle modalità di distribuzione degli aiuti a Gaza (i cui abitanti sono tuttora assediati!) sono insultanti quanto indecenti. OItretutto, la distribuzione degli aiuti, raffazzonata, parziale e senza alcun criterio si è rivelata una trappola che serve ai neonazisti dell'esercito israeliano di divertirsi nel fare il tiro al bersaglio sulla popolazione civile palestinese.

Obbligare gli attivisti a vedere un video propagandistico sui civili assassinati dai miliziani palestinesi, accusandoli di essere antisemiti e sostenitori di Hamas è l'ennesima riprova del livello di follia che pervade la società israeliana (e parte delle comunità ebraiche internazionali) e i politici che ne sono espressione. E se poi vogliamo dirla tutta, appare quasi incredibile che un governo che vive di propaganda come quello dello Stato ebraico non diffonda un video per promuovere la propria retorica genocidaria... qualche dubbio sulla sua autenticità, pertanto, viene. Inoltre, l'elenco di nefandezze sciorinato da Netanyahu e dai suoi ministri in funzione dell'aumentare delle atrocità del suo esercito su Gaza, non ha trovato riscontri da parte di fonti internazionali indipendenti, secondo quanto riferito da agenzie di stampa del livello di Reuters. Inutile aggiungere che le violenze sui civili israeliani commesse il 7 ottobre non giustificano in alcun modo il genocidio commesso a Gaza, dove la popolazione viene fatta addirittura a brandelli... quando se ne ritrovano i resti.

Giustificare questi psicopatici che si fanno scudo dell'ebraismo e della shoah per giustificare e difendere i loro crimini è ormai non solo insopportabile, ma anche insostenibile. E chi non denunci tale situazione non può che esserne complice.





