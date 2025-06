Il ministro della Difesa israeliano ha avuto il coraggio di dire che "Teheran brucerà" se l'Iran continuerà ad effettuare attacchi missilistici!

Nonostante Israele abbia dichiarato guerra all'Iran iniziando una serie di attacchi aerei ancora in corso, Israel Katz ha tuonato contro il regime degli ayatollah perché ha avuto l'ardire di rispondere all'aggressione con il lancio di droni e missili balistici che nello Stato ebraico hanno causato la morte di tre persone, oltre a decine di feriti:

«Se Khamenei continua a lanciare missili contro il fronte interno israeliano, Teheran brucerà».

Queste le parole del ministro della Difesa di Tel Aviv dopo aver avuto un incontro di emergenza con il capo di stato maggiore dell'esercito. Sembra incredibile... ma è così. Sono dichiarazioni che possono essere spiegate solo come conseguenza di un grave disturbo psichiatrico.

Ma non bisogna meravigliarsene, perché gli psicopatici nell'attuale esecutivo dello Stato ebraico non mancano... basti pensare a Smotrich, Ben Gvir e ai rappresentanti degli ultraortodossi. Per quanto riguarda Netanyahu, invece, le motivazioni che lo spingono a governare una banda di delinquenti che mira a sterminare chiunque non sia un ebreo e chiunque venga considerato un "possibile" nemico sono altre.

A lui interessa il potere e tutto quel che ne consegue e, in funzione di ciò, è disposto ad intraprendere qualsiasi iniziativa che ritenga utile alle sue convenienze che, da qualche tempo, vengono minacciate non solo dagli avversari politici ma anche dai giudici che "tentano", tra enormi difficoltà, di portare a termine un processo che, nel caso lo vedesse condannato, lo vedrebbe finire in galera con tutto quel che ne consegue.

Il genocidio dei palestinesi a Gaza, a Gerusalemme est e in Cisgiordania, gli attacchi in Libano, Siria e Yemen sono frutto di tutto questo... Gli interessi delle varie componenti del governo israeliano dopo tutto questo non sono stati però soddisfatti e allora siamo arrivati anche alla guerra contro l'Iran.

La propaganda dello Stato ebraico, veicolata dai megafoni di un occidente che ormai ha rinunciato a qualsiasi valore vuol far credere che l'ennesima aggressione di Israele sia dovuta alla minaccia atomica che vedrebbe l'Iran ad un passo dalla possibilità di costruirsi un armamento nucleare. Sono almeno dieci anni che Netanyahu ci propone questo ritornello, insieme ad altri che riguardano le accuse di antisemitismo nei confronti di chi denunci le efferatezze del suo governo... Per farsi un'idea delle stupidaggini che quel criminale ha il coraggio di dire, basti ricordare che pretende di far credere che il Muftì di Gerusalemme ha suggerito a Hitler lo sterminio degli ebrei! Questo, per ricordare che costui, come i suoi ministri, non hanno il minimo senso del pudore... non vi è limite alcuno a ciò che per loro è un obiettivo da ottenere.

La cosa ancor più grave è che il cosiddetto occidente, che pretende di esser rappresentante del rispetto del diritto internazionale, ha supportato questa "banda di criminali" che governa lo Stato ebraico, finendo per essere complice dei suoi crimini... e continua a farlo, come dimostrano le prime reazioni a seguito dell'aggressione all'Iran, che è frutto di questa scelta politica. E adesso, dopo aver fatto di tutto e di più per arrivare a tutto quello che sta accadendo in occidente, auspicano moderazione... continuando a non fare niente.

Quando qualcuno di questi complici recupererà la ragione sarà comunque sempre troppo tardi.