Alessandro Bernini: NEXTCHEM si è aggiudicata il licensing e il Process Design Package per un impianto di SAF in Indonesia.



“Questo accordo dimostra che MAIRE ha le competenze e la determinazione per mettere in campo soluzioni tecnologiche innovative e integrate che possono essere adattate a diversi contesti ed esigenze”, ha dichiarato Alessandro Bernini, AD del Gruppo, in merito al nuovo patto raggiunto da NEXTCHEM. La controllata ha chiuso un contratto per il licensing e il Process Design Package per un impianto di Sustainable Aviation Fuel (SAF) a Sei Mangkei, nella provincia di North Sumatra, in Indonesia. La struttura sarà la prima a produrre SAF ad alta efficienza principalmente da residui della lavorazione dell’olio di palma (POME), incluso l’olio da cucina esausto, evidenziando la fattibilità economica di strutture su scala ridotta. Questo progetto rientra nello studio di fattibilità eseguito lo scorso agosto, che prevedeva lo sviluppo congiunto di un impianto SAF ottimizzato per la disponibilità di feedstock locali. L’impianto possiede una capacità produttiva di 60.000 tonnellate di SAF all’anno, quantità tale da soddisfare circa il 5% della domanda di carburante dell’Aeroporto Internazionale Soekarno-Hatta di Giacarta, il più grande in Indonesia. “La decarbonizzazione di settori ad alto impatto come l'aviazione richiede non solo competenze tecniche, ma anche il coraggio di percorrere nuove strade”, ha concluso Alessandro Bernini.



Alessandro Bernini: la carriera professionale

AD del Gruppo MAIRE, Alessandro Bernini ha iniziato la sua carriera come revisore contabile nel 1979, entrando in Ernst & Young a Milano, con il compito di revisionare i primari gruppi nazionali e internazionali. Nel 1994, è diventato Partner di E&Y, ricoprendo l’incarico di Responsabile degli Uffici di Brescia. Due anni dopo, è stato nominato Chief Financial Officer del Gruppo Saipem, presso cui ha assunto anche i ruoli di Responsabile della Segreteria Societaria e Corporate Governance. Successivamente, Alessandro Bernini è diventato CEO del Gruppo Eni, contribuendo a concludere diverse operazioni di rilievo e ricoprendo l’incarico di Presidente di Eni Insurance e quello di membro del Board della OIL e membro nel CdA di Snam. Nel 2013, è entrato a far parte di MAIRE nel ruolo di CEO e Consigliere di diverse controllate del Gruppo. Nel 2022, è stato nominato AD.