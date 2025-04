BV TECH si conferma protagonista nel panorama della cybersecurity in Italia: ha partecipato come Gold Sponsor alla nona edizione di ITASEC - SERICS, la Joint National Conference on Cybersecurity. L’evento, tenutosi dal 3 all’8 febbraio 2025 presso l’Università di Bologna, rappresenta un punto di riferimento per il confronto tra università, imprese e istituzioni sulle sfide della sicurezza informatica.



Cyber Range: i risultati raggiunti dalla piattaforma BV TECH

“La cybersecurity è un asset primario per le aziende e per il Paese – ha confermato Alessandro Armando, direttore del Cybersecurity National Lab, introducendo l’evento – Minacce sempre più sofisticate ai servizi pubblici e alle aziende mettono i nostri dati a rischio e rappresentano una preoccupazione globale. Cresce quindi la necessità di creare competenze adeguate per rispondere alle sfide che il mondo della sicurezza informatica ci mette davanti. L’università, le imprese e le istituzioni possono, insieme, creare un sistema forte e resiliente”.

Il 6 febbraio scorso, BV TECH ha presentato i risultati raggiunti dal proprio Cyber Range, sviluppato nell’ambito del progetto di ricerca “Suite Prodotti Cybersecurity e SOC”. In occasione dell’evento, è stata realizzata una dimostrazione pratica per mostrare le funzionalità innovative della piattaforma, progettata per la simulazione di scenari complessi in ambito IoT e industriale.

Grazie alle capacità avanzate di modellazione di sistemi di controllo industriali (ICS) e di processo, il Cyber Range di BV TECH si distingue per la sua semplicità nella creazione di scenari, l’elevata automazione e l’efficienza nell’istanziazione ed esecuzione. Queste caratteristiche lo rendono uno strumento ideale per attività di test, sperimentazione e validazione della sicurezza di applicazioni e componenti hardware, integrando dispositivi fisici in ambienti virtuali.



BV TECH: il progetto SOCRATE

BV TECH ha successivamente presentato il progetto di ricerca “SOCRATE” (Satellite Operations Cyber RAnge for Testing and Evaluation), sviluppato in collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali e Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, e co-finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il progetto si propone di realizzare una piattaforma di simulazione ed emulazione di un sistema di missione satellitare, consentendo l’esecuzione di scenari di attacco e difesa cyber specifici per il contesto spaziale.

SOCRATE mira a valutare l’effetto dei fenomeni fisici sulla componente orbitale e sul canale di comunicazione, come eventi di space weather e guasti tecnici, per migliorare l’addestramento degli operatori e la validazione tecnologica delle soluzioni di cybersecurity applicate al settore spaziale. La collaborazione di BV TECH con il mondo accademico e istituzionale mette in luce l’importanza di un approccio sinergico per affrontare le minacce sempre più sofisticate nel settore pubblico e privato.