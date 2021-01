Le previsioni per i potenziali nominati agli Oscar per la categoria Miglior regia vengono elaborate ogni mese sulla base dei premi assegnati con l'Awards Season, durante la quale numerose associazioni dei critici americani annunciano i loro verdetti. In tal senso sulla base dei riconoscimenti finora assegnati scopriamo se cambiano le previsioni rispetto al mese precedente.

Sulla carta la talentuosa Chloé Zhao per la pluripremiata pellicola Nomadland non sembra avere rivali dopo aver vinto un numero impressionante di premi attestandosi come la grande favorita da battere. Di conseguenza la vera sfida è prevedere quali possano essere i suoi possibili sfidanti.

Tra di essi si fanno notare: David Fincher per l'omaggio alla Hollywood degli anni 30' e 40 con il film Mank, l'apprezzato sceneggiatore Aaron Sorkin a caccia della sua prima nomination per la regia del suo dramma giudiziario The trial of the Chicago 7 e Spike Lee con la pellicola sulla Guerra nel Vietnam Da 5 Bloods - Come fratelli.