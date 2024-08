USB Federazione del Sociale, comunicato stampa - Le associazioni datoriali degli stabilimenti balneari, capitanate da Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti, hanno proclamato uno "sciopero" in data 9 agosto e il susseguirsi di altre giornate di protesta (19 e 29 agosto) per invocare l'intervento del governo Meloni in relazione all'ormai imminente applicazione della direttiva europea Bolkestein, che impone la rimessa a gara delle concessioni del demanio pubblico scadute il 31/12/20231.

La lobby balneare oggi piange miseria chiedendo indennizzi e denunciando la mancanza di chiarezza da parte della normativa mentre gode dell'appoggio diretto da parte della ministra del turismo Santanchè e si prepara a una vera e propria “serrata” strumento con la quale i padroni si sono storicamente contrapposti all'avanzata del movimento dei lavoratori.

Da anni L'USB attraverso la campagna Cercasi Schiavo denuncia le condizioni di lavoro del settore del turismo stagionale, dove le condizioni di sfruttamento sono generate tanto dalla povertà dei CCNL applicati quanto da una dilagante irregolarità che vede nel lavoro nero e grigio i suoi capisaldi. Una condizione intercettata anche dall'inchiesta condotta nel 2023 dall'ispettorato del lavoro nazionale che ha rilevato tassi d'irregolarità del 76%, con picchi del 95% al Sud e del 78% al Nord-Ovest.

Lacrime di coccodrillo quelle delle aziende balneari che hanno fatto fino ad ora profitti da capogiro sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici, pagando una miseria i canoni di concessione e taglieggiando ai cittadini la possibilità di godere di un bene paesaggistico pubblico; un esempio su tutti il Twiga di Briatore che nel 2024 ha pagato un canone demaniale di 22.905,65 euro a fronte di un fatturato dichiarato nel 2023 di circa 8 milioni, con dipendenti con paghe di 8 euro lordi l'ora.

Per non parlare dei litorali del catanzarese ionico e tirrenico, dove ogni anno ci troviamo a denunciare imprenditori che oltre ad avere lavoratori in nero, poi li minacciano con armi alle mani, li picchiano e NON li pagano!

Centinaia di vertenze ad ogni stagione estiva sta a significare quanto malaffare ci sia dietro a chi pensa di doversi arricchire in un mese alle spalle di tanti giovani e stranieri che lavorano dalle ore 7,00 della mattina alle 24,00 (quando va bene) sotto sotto il sole o dentro cucine a 50° gradi PENSANDO di guadagnare un misero stipendio che NON arriverà mai!

Di fronte a questa nuova "trovata" dei finti scioperi ribadiamo la necessità di una ripubblicizzazione del compartimento degli stabilimenti balneari, che metta al centro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, e che componga la necessità di spiagge a libero accesso con garanzie e diritti per chi lavora nel settore.