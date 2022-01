È terminata in parità, senza reti, la sfida di Bergamo che domenica sera ha visto l'Atalanta impegnata contro l'Inter. Un risultato di parità che ha rispecchiato quanto si è visto sul campo in tutti i 90 minuti, anche se l'undici di Gasperini ha forse avuto -nella ripresa - qualche occasione in più per passare in vantaggio, come quelle di Pessina e Muriel che Handanovic è riuscito a neutralizzare... miracolosamente!

Ma non bisogna dimenticare che per salvare la porta bergamasca il miracolo lo ha compiuto anche Pezzella con un recupero su Darmian lanciato a rete.

Pertanto, nel match dove erano di fronte i due attacchi più prolifici del campionato non ci sono state reti, con l'Inter che così interrompe una serie di 39 partite dove aveva sempre realizzato almeno un gol.

Ad analizzare il match nel post-partita, per i nerazzurri, è stato il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris:

"Il Mister non aveva ancora recuperato la voce dalla Supercoppa di mercoledì, quindi mi ha chiesto di sostituirlo nelle interviste" ha spiegato ai microfoni di DAZN. "Stasera abbiamo provato a trovare spazio in profonità sfruttando la costruzione dal basso. Venivamo però da 120 minuti estremamente duri e dispendiosi contro una Juventus molto fisica. Spendere così tante energie fisiche e mentali e affrontare l'Atalanta dopo tre giorni non era semplice. Siamo sicuramente soddisfatti della nostra prestazione, ma forse c'è un po' di rammarico per le tante occasioni avute. Rispettiamo però un grande avversario, che ha fatto la sua partita. ...Nell'arco della partita riusciamo a tenere palla per molti minuti, è quello che ci interessa e non vogliamo fare un possesso sterile. Ci stiamo adattando alle situazioni, migliorando anche i movimenti dei nostri braccetti difensivi. Viaggiamo sulle nostre sicurezze, che sono tante, indipendentemente dal valore degli avversari. C'è grande unità di intenti e consapevolezza. Siamo contenti del percorso fatto finora ma dovremo andare avanti su questa strada perché ci sono tante avversarie competitive".

Così, invece, Gian Piero Gasperini ha riassunto la partita:

"Abbiamo giocato alla pari dell'Inter, forse meritavamo qualcosa in più noi". È soddisfatto Gian Piero Gasperini dopo il pareggio contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, un risultato che ha confermato il livello dell'Atalanta: "Abbiamo fatto un'ottima gara, forse abbiamo avuto qualche occasione in più - ammette l'allenatore - Tra me e Inzaghi ci sono sempre stati tanti gol. Stranamente è uscito uno 0-0, ma è stata un'ottima partita, giocata da entrambe le squadre con l'obiettivo di vincere. Abbiamo giocato un match aggressivo, impedendo all'Inter di giocare spesso. Questo per noi è un grande risultato perché solitamente l'Inter domina le partite. Poi ci sono gli episodi, alcuni a favore che non abbiamo sfruttato; altri a sfavore, come le occasioni di Dzeko e D'Ambrosio".

In classifica l'Inter sale a 50 punti, l'Atalanta va a 42. Tutte le prime 4 hanno almeno una partita in meno delle immediate inseguitrici alla zona Champions.







Crediti immagine: twitter.com/Atalanta_BC/status/1482875773744726021