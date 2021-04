Il 21 maggio 2021 inizia il lungo viaggio fatto di stile e tendenze che porterà al Francois Fashion Festival, un importante evento di tre giorni organizzato da Francois Franzese, talent manager e agente attivo da anni nel settore moda.

Francois Fashion Festival prenderà vita in Campania nel prossimo luglio, in una location ancora top secret, ma intanto l'evento inizia a prendere forma. Venerdì 21 maggio, dalle 10 alle 17, presso Hopera Eventi, a Capua (via San Tamarrro n. 34), in provincia di Caserta, è infatti previsto un casting per le modelle che sfileranno per i brand e gli stilisti che prenderanno parte al Festival. Come sempre in questi casi, ci sono alcuni requisiti (altezza minima 173 cm, taglia non superiore alla 40, età compresa trai 16 e i 26 anni)... Anche se non è possibile specificarlo in modo preciso, sorriso e professionalità sono forse ancora più importanti.

"E' stato un periodo molto difficile per chi si occupa di moda", racconta Francois Franzese. "Sono convinto che l'evento che sto organizzando, insieme ovviamente a tanti altri, possa aiutare a far vivere di nuovo nel modo giusto il sogno della moda. Sia da parte di chi lavora nel settore, sia di chi semplicemente si emoziona godendosi lo spettacolo del fashion system".

Nella commissione esaminatrice del casting di Francois Fashion Festival previsto per il 21 maggio a Capua, oltre al patron Francois Franzese, sarà presente la direttrice backstage del Festival, Marta Losapio, direttrice artistica e marketing dello showroom Zeni, situato in via Montenapoleone a Milan (sono ritratti insieme nella foto). Ci saranno inoltre il celebre regista Max Bellocchio ed altri personaggi i cui nomi verranno svelati nei prossimi giorni. Chi vuol partecipare può informarsi al 3277440884 (Francois Eventi)

https://www.instagram.com/francois_eventi/