Nel cuore pulsante di Palermo, precisamente in via Luigi Borrello 13, si trova Adelaurum, una gioielleria che rappresenta l’eccellenza dell’arte orafa siciliana, tramandata da generazioni. Fondata dal nonno di Stefania Minnone, oggi titolare della boutique, Adelaurum è sinonimo di autenticità, eleganza e tradizione.

Ogni creazione custodisce una storia, un pezzo di vita, un'emozione da indossare. Dall’amore per l’artigianato trasmesso dalla madre, Stefania ha saputo trasformare Adelaurum in un punto di riferimento per chi cerca gioielli unici, personalizzati e capaci di esprimere l’essenza di chi li indossa.

Nonostante l’inevitabile evoluzione del mercato, Adelaurum ha saputo mantenere il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, offrendo ai clienti non solo prodotti di alta qualità, ma anche un’esperienza esclusiva fatta di attenzione, cura e ascolto.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Stefania Minnone, donna di carattere, imprenditrice appassionata e custode di un'arte senza tempo.

Intervista a Stefania Minnone: tra arte, tradizione e femminilità

Stefania, Adelaurum è una realtà familiare tramandata di generazione in generazione. Qual è il ricordo più emozionante legato alla sua infanzia in gioielleria?

Il ricordo più emozionante risale a quando, da bambina, osservavo mio nonno lavorare al banchetto. Modellava l'oro con le sue mani esperte, ed ogni volta sembrava creare magia.

Mi lasciava sedere accanto a lui e mi spiegava il processo, trasmettendomi la passione per l'arte orafa. Quello era il nostro momento, fatto di silenzi pieni di significato e insegnamenti preziosi.

Ha sentito più onore o responsabilità nel prendere le redini dell'attività di famiglia?

È stato un grande onore e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. Mia madre ha portato avanti il lavoro di mio nonno con dedizione e amore, e io ho voluto rispettare quella tradizione, aggiungendo un tocco personale.

Ho introdotto nuove tecnologie, puntando su gioielli personalizzati e moderni, senza mai perdere il legame con le nostre radici.

Qual è il segreto per creare un gioiello che emoziona?

Il segreto è ascoltare.

Ogni cliente porta con sé una storia, un'emozione, un desiderio. Creare un gioiello che emoziona significa tradurre quelle emozioni in un oggetto unico, capace di raccontare quella storia speciale.

C'è un gioiello a cui è particolarmente legata?

Il pezzo più simbolico è stato un anello cesellato con foglie, realizzato per un cliente che voleva celebrare l’amore di coppia. Su ogni foglia erano incise le iniziali dei loro nomi, combinati come un logo.

L'anello, in oro giallo con una pietra verde, era unico e carico di significato. La sua emozione quando l’ha visto è stata impagabile.

Come riesce Adelaurum a rimanere fedele alla tradizione senza rinunciare all’innovazione?

Rimanendo fedeli all'artigianalità, ma innovando costantemente. Seguiamo i trend attuali, collaboriamo con designer e utilizziamo materiali innovativi come il titanio. Tuttavia, ogni creazione mantiene quell'anima artigianale e quel tocco unico che ci contraddistinguono.

Qual è il rapporto con i clienti?

Fondamentale. Ricordo un giovane che è entrato per acquistare un anello di fidanzamento. Era emozionato e mi ha raccontato la loro storia d'amore con occhi che brillavano. Quando è tornato per dirmi che lei aveva detto "sì", è stato un momento commovente, come se avessi partecipato anche io alla loro felicità.

Cosa significa per lei essere donna oggi?

Essere donna oggi significa forza, sensibilità e resilienza. Nei miei gioielli cerco di esprimere queste qualità, creando pezzi che valorizzano la personalità e la bellezza unica di ogni donna, rendendola protagonista.

Un gioiello può essere un simbolo di indipendenza?

Assolutamente sì. Ogni pezzo può raccontare la storia di una donna che celebra se stessa, la sua indipendenza e la sua unicità.

La Sicilia influisce sulle sue creazioni?

La mia terra è una fonte inesauribile di ispirazione. Amo incorporare motivi come i fiori d'agrumi e i colori intensi del nostro paesaggio. Ogni pezzo diventa così un omaggio alla bellezza e alla cultura siciliana.

Quanto è importante l'artigianalità oggi?

È essenziale. La gioielleria artigianale ha un'anima che non può essere replicata dalla produzione di massa. Manteniamo viva questa tradizione perché rappresenta un valore inestimabile.

Qual è il suo consiglio per le giovani donne che vogliono entrare in questo settore?

Di credere sempre nei propri sogni e di non avere paura di osare. L'autenticità e la determinazione sono le chiavi per farsi strada in un settore competitivo.

Come riesce Adelaurum a offrire un'esperienza unica ai clienti?

Significa accoglierli in un ambiente in cui si sentano ascoltati e valorizzati. Ogni cliente deve vivere un momento speciale, fatto di attenzione e cura.

Qual è il suo rapporto con il digitale?

Abbiamo abbracciato il digitale con entusiasmo. Siamo attivi sui social media per raccontare la nostra storia e utilizziamo tecnologie avanzate per la realizzazione dei gioielli, mantenendo sempre viva l'essenza artigianale.

Ha un sogno che ancora non ha realizzato? Creare una collezione dedicata alle donne siciliane, ispirata alla loro forza e alla loro bellezza.

Come descriverebbe Adelaurum in tre parole? Autenticità, eleganza e tradizione.

Adelaurum continua a brillare grazie alla passione e alla dedizione di Stefania Minnone, che con il suo spirito imprenditoriale e la sua visione unica porta avanti un'eredità preziosa.

"Ogni gioiello racconta una storia, ed è nostro compito renderla indimenticabile." – Stefania Minnone

