APERTE LE ISCRIZIONI AL 33° CORSO IN PRATICHE CURATORIALI E ARTI CONTEMPORANEE

Dal 12 gennaio al 31 maggio 2026

Termine iscrizioni 10 ottobre 2025

www.corsocuratori.com



Il Corso in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee è finalizzato alla formazione specifica della figura professionale del Curatore, la cui rilevanza nell’ambito del sistema artistico-culturale ed espositivo è sempre più determinante. Il corso si propone di formare operatori nel settore dell’arte contemporanea con una specifica preparazione nel campo della curatela di mostre, eventi artistici e culturali. La figura del Curatore nasce in connessione con la storia più recente delle arti visive, con il contesto sociale/economico e culturale, con le concezioni storico-critiche e teoriche più recenti. La formazione nel settore delle arti visive è considerata connessa a conoscenze di scienze e storia sociale, filosofia, sociologia, semiotica, economia. Attraverso un percorso multidisciplinare verranno impartite nozioni di allestimento, strategie della comunicazione (on-line e off-line), organizzazione e pianificazione progettuale, gestione delle risorse finanziarie, gestione delle risorse umane, marketing, analisi-metodo-gestione della sponsorizzazione, management. Il Corso in Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee associa a una solida formazione nel campo della produzione delle arti visive l’esperienza e la professionalità di figure di rilievo nazionale ed internazionale, per un programma curatoriale altamente qualificato. La conclusione del Corso vede i giovani curatori impegnati nella realizzazione di un evento espositivo organizzato da loro in tutte le sue fasi: dall’ideazione iniziale all’allestimento concreto, occupandosi trasversalmente degli aspetti di marketing e comunicazione.



Obiettivi, profili e sbocchi professionali

Uno degli obiettivi del corso è formare delle figure professionali e manageriali globali, capaci di gestire le risorse artistiche e culturali di un territorio con un’ottica innovativa, fornendo loro gli apparati critici e gli strumenti pratici per interagire e relazionarsi con i numerosi soggetti che operano nell’ambito della produzione artistica. Operare nel campo dell’arte contemporanea significa relazionarsi con una serie di protagonisti quali artisti, giornali, gallerie, istituzioni pubbliche. Oltre alle occasioni fornite dai laboratori e dalle lezioni frontali, offriamo ai nostri studenti i contatti per proseguire la loro formazione ed acquisire nuove competenze, attraverso una rete di partner istituzionali presso i quali sono attivi servizi di stage e tirocinio. I corsisti possono inoltre usufruire dei servizi e degli spazi espositivi della School for Curatorial Studies Venice, capace di ospitare iniziative individuali e progetti artistici sperimentali. I corsi si svolgono presso la sede di A plus A di Venezia. La School for Curatorial Studies Venice è una sede espositiva no-profit, da anni attiva a Venezia nella promozione di mostre ed eventi di arte contemporanea. L’evento espositivo verrà realizzato a Venezia e sarà organizzato dalle nostre strutture in collaborazione con partner privati.



Docenti

I docenti che hanno partecipato ai corsi precedenti: Chiara Barbieri (Peggy Guggenheim Collection), Chiara Bertola (GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea), Edoardo Bonaspetti (Ordet, Lenz), Francesca Colasante (Pinault Collection), Matt Williams (Camden Art Centre), Arianna Testino (Marsilio), Andrea Goffo (Fondazione Prada), Luca Lo Pinto (Macro Roma), Filippo Lotti (ArtDefender), Alessandro Rabottini (Fondazione in Between Art Film), Giacinto di Pietrantonio, Lorenzo Mason studio, Maria Chiara Valacchi (Cabinet Milano), Angela Vettese, Julia Marchand, Andrea Bellini (Centre d’Art Contemporain Genève), Marco Baravalle, Alessandra Galletta, Gražina Subelytė (Peggy Guggenheim Collection), Rischa Paterlini, Edoardo Monti, Stefano Mudu.



Durata e struttura del corso

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore di contatto e circa 200 ore di studio individuale a cui farà seguito la realizzazione di un progetto espositivo. Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede della Curatorial School Venice. La mattina è occupata dalle lezioni frontali, finalizzate a fornire gli strumenti concettuali e operativi per gestire autonomamente un evento espositivo. Le ore pomeridiane saranno dedicate agli approfondimenti tematici attraverso seminari e workshop. Il corso prevede l’elaborazione di un progetto di mostra che verrà discusso e analizzato insieme, per verificarne la possibilità di una realizzazione concreta da parte degli studenti. A tutti sarà infatti data l’opportunità di sviluppare i propri progetti curatoriali confrontandosi direttamente con i curatori e con gli artisti chiamati a collaborare.

Inoltre, si organizzeranno incontri e visite guidate ai musei e alle mostre che animano la ricca offerta culturale della città di Venezia. La frequenza è obbligatoria all’80%.

Il Corso è composto da tre fasi:

• Prima fase: analisi della pratica curatoriale.

• Seconda fase: metodologia allestitiva

• Terza fase: l’attuazione delle strategie curatoriali



A) Prima Fase dal 12 gennaio - 17 aprile 2026

Questa prima fase è incentrata sulla preparazione teorica in cui le lezioni frontali saranno affrontate la mattina, mentre il pomeriggio sarà dedicato a lezioni di approfondimento, seminari e visite guidate. Gli studi sulla storia della pratica curatoriale saranno integrati da una serie di lezioni “think- tank” imperniate sull’inquadramento storico e teorico della pratica curatoriale. Verranno presentati e analizzati i portfolio dei giovani artisti e saranno eseguite delle esercitazioni pratiche sulla strutturazione di testi curatoriali. Lo studente avrà modo di attuare una metodologia di studio in cui si alterneranno lezioni di carattere teorico a laboratori di studio sulla pratica espositiva e incontri dedicati alla ideazione della mostra. Verso il termine di questa prima fase i curatori si divideranno in équipe, iniziando a lavorare concretamente all’elaborazione della mostra. Saranno definiti gli aspetti tecnici legati a comunicazione, logistica e allestimento, progetto visivo, budget e sponsorizzazioni.



B) Seconda Fase: dal 27 aprile – 15 maggio 2026

La seconda fase oltre alle lezioni e agli incontri di approfondimento prevede un'intensificazione del lavoro sul campo in cui gli studenti sono direttamente coinvolti in una serie di attività concrete necessarie alla realizzazione della mostra finale. Saranno definiti tutti gli aspetti tecnici legati a comunicazione, logistica ed allestimento, progetto visivo, budget e sponsorizzazioni. Le nostre strutture provvederanno al coordinamento dei soggetti coinvolti.

Viaggio studio (facoltativo): dal 19 – 24 aprile 2026

Ad ogni edizione del corso viene scelta una capitale europea particolarmente interessante per la presenza di artisti, gallerie private e istituzioni da visitare e incontrare. In questo ambito gli studenti che partecipano al viaggio avranno modo di incontrare professionisti che operano da anni a un livello internazionale e di creare una rete di contatti utili per la loro carriera professionale.



C) Terza fase: dal 16 al 31 maggio 2026

L'ultima fase vedrà tutti i partecipanti mettere in pratica le nozioni acquisite e lavorare alla realizzazione della mostra. Trasporti, assicurazioni, logistica, coordinamento degli artista/i saranno al centro delle attività degli studenti.



Tematiche e Moduli didattici

Management e organizzazione

1. Ideazione e management di mostre d’arte ed eventi culturali.

2. Analisi costi e benefici. Studio di fattibilità degli eventi artistici e culturali

3. Organizzazione e gestione delle risorse umane Marketing e comunicazione.

4. Relazioni istituzionali e fundraising

5. Strategie di comunicazione locali, nazionali e internazionali

6. Storia delle Idee e delle pratiche artistiche.

7. Storia dell’arte contemporanea

8. Architettura, design e storia degli spazi espostivi

9. Pratiche curatoriali dal ‘900 ad oggi

10. Visita accurata delle Biennale Arte di Venezia, in una serie di incontri e analisi dei lavori in mostra.



Requisiti di ammissione

Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore e si rivolge a chi voglia approfondire le proprie conoscenze sulle tendenze e i linguaggi più innovativi dell’arte contemporanea per essere introdotti alla professione di curatore e quindi fare un’esperienza concreta di curatela sul campo.

• Per le modalità di iscrizione visitate il sito www.corsocuratori.com.

• Il termine per inviare le domande di ammissione al corso è fissato al 10 ottobre 2025.

• Al termine del corso si rilascia un certificato di studio avanzato nella pratica curatoriale.

• E’ preferibile avere una buona conoscenza della lingua inglese.

• La School for Curatorial Studies Venice non copre le spese di vitto e alloggio.

Coloro che avessero bisogno di un supporto per trovare una sistemazione possono rivolgersi alla nostra struttura.



IL CORSO È VALIDO PER L’ACQUISIZIONE DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI E RICONOSCIUTO DALL’ORDINAMENTO PUBBLICO



Contatti e informazioni:

Informazioni iscrizioni:

[email protected]

Tel +39 041 2770466

Le domande di ammissione possono essere

scaricate su: www.corsocuratori.com

I documenti completi devono essere spediti:

[email protected]