Lo storico premio di poesia organizzato e promosso da CircumnavigArte viaggia spedito e con grande successo verso la chiusura delle iscrizioni.

E' possibile aderire al concorso fino al 10 gennaio 2022, la premiazione del concorso si terrà con molta probabilità entro la fine di marzo 2022.

Sono già molte le location di prestigio che fanno la gara per accaparrarsi la possibilità di ospitare le cerimonia di premiazione che, come sempre nelle abitudini dell'ente organizzatore, si svolgerà con un evento dove la poesia sarà la protagonista principale, ma sicuramente assisteremo ad un grande evento artistico e di spettacolo e come sempre la giornata di premiazione si concluderà con una cena di gala.

"Il Sirmionelugana" è un appuntamento storico per il lago di Garda, questa che si sta concludendo è la sua Undicesima edizione. Il concorso è atteso da molti autori e poeti che hanno in questo premio un appuntamento fisso. A loro si aggiungono molti altri nuovi autori richiamati dal prestigio del concorso.

Per chiedere informazioni sul concorso: [email protected]

oppure visitate il link: https://www.circumnavigarte.it/sl2022-regolamento-e-bando.html