UNA RIVISITAZIONE IN CHIAVE ROCK DELLA HIT DI FRANCO BATTIATO

“Voglio vederti danzare” (MMLINE PRODUCTION RECORDS) è il nuovo singolo della band Sound of liberty, una versione rock della celebre hit di Franco Battiato.

videoclip: https://youtu.be/vGbXwvFYJE0

La band: -Volevamo omaggiare uno dei pilastri portanti della musica italiana: Franco Battiato. Ci piace prendere ispirazione da sonorità e culture distanti dalla nostra identità ed abbiamo sentito il significato del brano molto vicino a questa ideologia. La genialità del Maestro Battiato risiede proprio in questo: nel permettere all’ascoltatore di poter viaggiare attraverso danze, tradizioni e culture dislocate nei diversi continenti attraverso la musica. Il nostro scopo è proprio questo, che chiunque ascolti la nostra cover possa “girare intorno alla stanza” come i Dervishes Tourner-

I Sounds of Liberty sono l’incontro di diverse individualità musicali, pop, rock, metal, dance, elettronica, che dialogano tra loro per comporre brani originali. La band composta da Giuseppe Di Gennaro (voce e tastiere); Carlo Amendolagine (Voce); Ivano Mangino (Chitarra); Francesco Marchetta (Basso) e Alessandro Lacasella (Batteria) ha già portato la propria musica sui palchi di festival e club del sud Italia e il loro primo singolo “La Notte Brucia” è stato finalista per Sanremo Rock nell’edizione 2022. La band è seguita dalla manager Maria Totaro

https://www.instagram.com/soundsoflibertyofficial