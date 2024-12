Oblio è il nuovo singolo di Yuri Calisi, un brano che nasce dalla perdita del mentore, nonché zio carnale (fratello della madre dell’artista), in un incidente d’auto all’età di 47 anni.

In questa canzone, che è un crescendo di emozioni -spiega l’artista- non voglio solo urlare il dolore della perdita, ma anche celebrare la gioia e l’orgoglio di aver avuto questa persona al mio fianco.

Il testo è scritto interamente da Yuri e la musica è di Vittorio Valenti e Sabatino Salvati (Up Music Studio).

“Oblio” su spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/1A1lGlb7hsG4vyM9xwEdkO

Biografia

Yuri Calisi, nasce a Latina il 16/12/1988 e risiede a San Felice Circeo (LT). Fin dai primi anni di età mostra una passione enorme per tutto quello che è l’arte in generale, dal canto alla danza al teatro al disegno. All'età di 5 anni prova le selezioni dello Zecchino D’oro, arrivando quasi alla fine, ma non accedendo al programma. A 13 anni decide di iniziare un percorso di danza, più precisamente Hip Hop, che lo condurrà verso altri stili. All'età di 16 anni inizia lo studio del canto, dapprima lirica e leggera con la Maestra Paola Fabrizi, poi rock e pop con il Maestro Riccardo Retrosi, fino ad arrivare al Metal e Musical con il Maestro e Performer Marco Palazzi. Nel 2011 prende parte ai provini di Amici, arrivando alla prima puntata su Canale 5. Il percorso successivo ha visto Musical e Opera, frequentando anche teatro e studiando canto con il maestro e direttore artistico Luca Velletri. Per ben 7 anni con loro prende parte a svariati Musical e Opere, partecipando con il coro Gospel della scuola a vari programmi Rai. Nel 2016, in categoria Musical, vince il Tour Music Fest. Poi nel 2019 arriva alla finale del talent televisivo The Coach. La sua passione per la musica è grande e nel 2023 viene notato dall’agenzia Oriana Grandi Eventi delle Marche e dalla UP Music di Milano e con quest’ultima dando vita ad un nuovo percorso discografico.