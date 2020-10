Poche le indicazioni certe per la gara che vedrà le vetture di Formula 1 alle prese, per la prima volta, con l'impegnativo, e sicuramente spettacolare, "Autódromo Internacional do Algarve" di Portimão, dove domenica prossima si disputerà il Gran Premio del Portogallo.

Con due bandiere rosse e la prima mezz'ora della seconda sessione di prove libere dedicata a un test voluto da Pirelli per lo sviluppo dei pneumatici, è difficile dire se i valori espressi dai piloti nella combinata delle due prove libere potranno trovare conferma anche sabato.

In ogni caso, Valtteri Bottas con la sua Mercedes è stato il più veloce in assoluto, con il tempo di 1:17.940, unico pilota a scendere sotto l'1:18, mentre Hamilton, secondo in mattinata, oggi non è riuscito ad andare più in là dell'ottavo tempo, anche a causa delle due bandiere rosse che non gli hanno permesso di tentare il suo giro veloce nelle migliori condizioni.







La prima bandiera rossa è stata esposta perché l'Alpha Tauri di Gasly ha preso fuoco, mentre la seconda per l'incidente, senza conseguenze per i piloti, che ha coinvolto la Red Bull di Verstappen e la Racing Point di Stroll alla curva 1.





Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020



Distanziato di quasi 6 decimi, è stato Verstappen a mettere a segno il secondo miglior tempo, davanti alla McLaren di Norris e alla Ferrari di Leclerc, che hanno fatto registrare tempi simili, con un ritardo dal primo non superiore agli 8 decimi.

Il duo McLaren-Ferrari lo ritroviamo subito dopo con Sainz e Vettel, rispettivamente quinto e sesto.

Non particolarmente brillanti, oggi, sia le Renault che le Racing Point, ma dobbiamo attendere domani per avere qualche informazione in più. Infatti, è la prima volta che le F1 corrono a Portimão ed il circuito è sostanzialmente "diviso in due", con una metà, molto più tecnica, che è un susseguirsi di curve, parte delle quali molto lente, alternate a brevi rettilinei, mentre l'altra, che praticamente parte da curva 13, può essere considerata un lungo rettilineo.

Per domenica non è escluso che la gara possa essere condizionata dalla pioggia. Partenza alle 14:10.