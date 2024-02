Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli nel posticipo della 24a giornata di Serie A. A San Siro, i rossoneri di Pioli hanno capitalizzato al massimo la rete di Theo Hernandez al 25' con una ripartenza veloce orchestrata da Giroud e Leao. Dopo aver sfiorato più volte il raddoppio a inizio ripresa, il Milan ha sofferto la reazione del Napoli rigenerato dall'ingresso di Politano. L'occasione maggiore è arrivata all'89' con il palo colpito da Lindstrom con deviazione di Simic. Azzurri a -7 dalla zona Champions.

Una buona prova caratterizzata da un’ingenuità – l’ennesima difensiva – del Napoli. E’ la sintesi della stagione degli azzurri che perdono a San Siro contro il Milan proprio per 1-0. E’ decisivo il gol di Theo Hernandez, in un’azione in cui sbagliano Di Lorenzo ma anche Juan Jesus.

E’ l’errore decisivo che condanna la squadra di Mazzarri: la zona Champions si allontana considerando la vittoria dell’Atalanta col Genoa. Il Napoli parte col 3-5-2 e i primi venti minuti sono buoni per ritmo che per interpretazione. Simeone ha anche l’occasione sul dribbling di Kvaratskhelia di firmare il vantaggio, ma sbaglia in area. Il Milan non sbaglia e il Napoli non riesce più a proporre. Va meglio col 4-3-3 con Politano al posto di Ostigard. Gli azzurri tornano ad interpretare un copione più conosciuto, ci provano con maggiore convinzione. La chance maggiore è sul palo colpito da Simic sul cross di Lindstrom, il cui impatto è positivo nella ripresa.