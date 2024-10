È un’esperienza unica in Italia e forse nel mondo! Si chiama Appassimenti Aperti ed è una vera e propria immersione totale nella magia della terra e del vino che si svolge a Serrapetrona, nelle Marche, dove nelle domeniche 10 e 17 novembre sarà possibile esplorare, da soli o in compagnia, veri e propri giacimenti enologici a cielo aperto! È il fascino unico dei luoghi dove vengono appesi i grappoli ad appassire.

Dopo la vendemmia, disposte in cassette o letteralmente appese al soffitto, le uve di Vernaccia Nera disegnano geometrie e suggestioni inedite, richiamando alla mente antiche usanze. Il tutto avviene tra le vigne d’alta quota che caratterizzano Serrapetrona che è pronta ad accogliere, nel suo pittoresco centro storico, wine lovers, slow trotters, curiosi e golosi che ogni anno, durante Appassimenti Aperti, ne affollano le viuzze e le cantine.

Nella piazza centrale sarà possibile degustare tutte le nuance di questo vitigno autoctono a bacca nera che contraddistingue Serrapetrona, anche a livello internazionale. Infatti, la Vernaccia di Serrapetrona DOGC è l’unico vino rosso al mondo che subisce ben tre diverse fermentazioni: la prima in occasione della vendemmia, la seconda con l’aggiunta al vino nuovo del mosto derivante dalle uve selezionate allo scopo e appassite naturalmente, la terza in autoclave, per la presa di spuma.

L’aperitivo in piazza rappresenta la novità assoluta di quest’anno, fruibile prima del pranzo. Un vero e proprio “Spritz Noir”, ideato e realizzato per la manifestazione grazie alla collaborazione con la locale distilleria C&E di Camerino per esaltare la piacevolezza e la versatilità della Vernaccia di Serrapetrona DOGC, anche in versione giovane e fresca, per un drink inedito e tutto da scoprire.

Le cantine, a loro volta, attendono gli ospiti per mostrare le diverse interpretazioni degli appassimenti. Sono previste apposite navette gratuite a partire dalle ore 14:00. Le degustazioni in piazza e le visite in cantina saranno possibili domenica 10 e domenica 17 novembre, dalle 10:00 alle 19:00.

Completano il programma, momenti d’intrattenimento e divertimento, spettacoli con artisti di strada nei pomeriggi delle due domeniche, nonché una camminata metabolica ed un bike wine tour che consentiranno di godere in modalità “attiva e immersiva” questo territorio, unico e affascinante.