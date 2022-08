Alle 13 di venerdì ha avuto luogo, sempre a Instanbul, il sorteggio per la fase a gironi del torneo di Europa League 2022/23.

Queste le squadre considerate di prima fascia, in cui erano incluse anche le due italiane: Roma e Lazio.

Roma (ITA)

Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG)

Lazio (ITA)

Braga (POR)

Crvena zvezda (SRB)

Dynamo Kyiv (UKR)

Olympiacos (GRE)

Al sorteggio hanno preso parte le 12 squadre che accedono direttamente alla fase a gironi, le dieci vincitrici degli spareggi di Europa League e le dieci squadre (sconfitte) provenienti dagli spareggi di Champions League e dal terzo turno di qualificazione del percorso Piazzate.

I 32 club sono stati suddivisi in quattro fasce da otto. La prima fascia conteneva i vincitori della Europa Conference League (Roma) e le sette squadre più in alto nel ranking Uefa; in seconda gli otto club che seguono nel ranking e così via anche per terza e quarta fascia.

Le vincitrici dei gironi andranno direttamente agli ottavi di finale.

Le seconde dei gironi effettueranno invece gli spareggi per la fase a eliminazione diretta dove saranno accoppiate con le otto terze dei gironi di UEFA Champions League.

Le terze dei gironi, infine, andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della suddetta competizione.



Le date della fase a gironi di Europa League

Fase a gironi

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023



Questo il risultato dei sorteggi:

Gruppo A

Arsenal

PSV

Bodø/Glimt

Zurigo

Gruppo B

Dynamo Kyiv

Rennes

Fenerbahçe

AEK Larnaca

Gruppo C

Roma

Ludogorets

Betis

HJK - Helsinki

Gruppo D

Braga

Malmö

Union Berlin

St Gilloise

Gruppo E

Man United

Real Sociedad

Sheriff

Omonoia

Gruppo F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm

Gruppo G

Olympiacos

Qarabağ

Freiburg

Nantes

Gruppo H

Crvena zvezda

Monaco

Ferencváros

Trabzonspor