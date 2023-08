La Formula 1 ha finito le vacanze e le vetture saranno di nuovo in pista già da venerdì in Olanda, sul circuito di Zandvoort, a casa del campione del mondo in carica e attuale leader del mondiale, Max Verstappen.

Il Gran Premio d'Olanda che si disputerà domenica, è la quattordicesima gara di quelle in programma in questa stagione, il cui numero totale è sceso a 22 dopo la cancellazione dell'appuntamento di Imola, a causa dell'alluvione.

Il tracciato olandese misura soltanto 4,2 Km, ma ha caratteristiche che lo rendono unico, come le curve paraboliche 3 e 14, il vento che spesso porta in pista la sabbia del mare che è a meno di 500 metri e l'asfalto che più di altre piste usura i pneumatici.

Il circuito di Zandvoort non solo è breve, ma è anche stretto e in alcuni tratti tortuoso, per cui i sorpassi sono complicati e la qualifica è pertanto fondamentale. Due le zone DRS, una tra le curve 10 e 11, l'altra dalla 14 fino al rettilineo di partenza.

In Olanda farà il proprio debutto stagionale alla guida della Ferrari SF-23 Robert Shwartzman, pilota di riserva della Scuderia, che in FP1 salirà sulla vettura di Carlos Sainz, come previsto dal regolamento che prevede che almeno in una occasione ciascuno dei piloti titolari ceda il posto a un giovane. Shwartzman lo scorso anno salì sulla F1-75 in occasione delle prove libere di Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti, e Yas Marina, nel Gran Premio di Abu Dhabi.

Venerdì 25 agosto

Practice 1 12:30 - 13:30

Practice 2 16:00 - 17:00

Sabato 26 agosto

Practice 3 11:30 - 12:30

Qualifiche 15:00 - 16:00

Domenica 27 agosto

Gara 15:00

Le previsioni meteo, con temperature primaverili più che estive, indicano possibilità di pioggia per le giornate di sabato e domenica, in particolar modo la mattina.





