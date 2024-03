La giunta capitolina ha recentemente dato il via libera a una serie di progetti di rigenerazione urbana nell'ambito del programma "15 Municipi 15 Progetti per la città in 15 minuti".

Questa iniziativa, volta a trasformare la mobilità e la vivibilità della capitale, prevede interventi mirati in diversi quartieri romani.

Tutti i dettagli

Tra i primi interventi approvati figurano la riqualificazione del Valco di San Paolo nell'VIII municipio e la rigenerazione del Parco degli Orti al Colle degli Abeti nel VI municipio.

Tali progetti mirano a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, potenziare le infrastrutture ciclopedonali e valorizzare il verde urbano.

L'assessore all'urbanistica, Maurizio Veloccia, ha sottolineato l'importanza di questi interventi nel cammino verso la realizzazione della visione della Città dei 15 Minuti, annunciando un significativo investimento di 1,5 milioni di euro per ciascun progetto.