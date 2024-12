CHIARA TAIGI - CONCERTO Pro Pace Mundi

15 Dicembre 2024, Chiesa di San Salvario - Torino

Chiara Taigi ha portato l’Opera e la grande scena del Teatro Lirico al Concerto “Pro Pace Mundi” per sensibilizzare, grazie alla sua interpretazione, su temi importanti come La Pace nel Mondo, eliminazione della violenza contro le Donne, l’Indifferenza e il senso di Impotenza.

Il Concerto si è svolto nella magnifica Cappella della Chiesa di San Salvario a Torino. Chiara Taigi è stata accompagnata al pianoforte dal M° Federico Tollis e il concerto presentato e organizzato dalla Associazione Concertante alla sua XIX Edizione nella persona del Dott. Giorgio Griva.

Oltre al successo di presenza di pubblico, gli applausi molto sentiti e prolungati e due bis su richiesta, il vero successo del Concerto è stata l’Emozione. L’Emozione del suo Canto è stata trasmessa e condivisa intimamente con il pubblico, vissuta come canto in preghiera e come riflessione aperta su temi scottanti del nostro momento storico per i quali non si può e non si deve restare indifferenti.

Chiara Taigi ha dimostrato che, la sua imponente tecnica vocale e presenza scenica, può raggiungere finalità ben più elevate del puro spettacolo a fini commerciali o di rappresentanza sociale.

Questa è l'elemento distintivo della persoanlità del Soprano Chiara Taigi rispetto a molti altri Artisti presenti nello spettacolo. E' necessario essere d'esempio, un esempio di Artista, che richiede valori, dedizione assoluta, sacrificio e fede.

Il concerto ha condotto il pubblico in un arcobaleno di emozioni grazie al programma che ha spaziato dal Sacro all’Operistico.

In dettaglio ha aperto il concerto con “Nuit d’Etoiles” di Claude Debussy con la sua impronta impressionista ricordando l’importanza della vita, “Lascia ch’io pianga” dal Rinaldo di Georg Friederich Haendel, “Ave Maria” di Camille Saint-Saëns e due capolavori di Saverio Mercadante “Salve Maria” e “Qual Giglio Candido”.

L’impatto operistico invece è stato rappresentato da romanze di altissimo livello teatrale come “La Vergine degli Angeli” da "La Forza del Destino" di Giuseppe Verdi, come denuncia del Femminicidio l’esempio con tutta la scena, del romanza “Salce, Salce" e di seguito dalla “Ave Maria” del “Otello” di Giuseppe Verdi, facendo toccare con mano la tragedia della violenza, che può tramutarsi nella morte annunciata…

Chiara Taigi ha mostrato il segno rosso sul viso contro la violenza delle donne, gesto solidale con la attuale campagna per l'eliminazione della violenza contro le donne e il femminicidio.

Verso il finale, come augurio Natalizio, Chiara Taigi ha cantato e fatto cantare anche il pubblico “Astro del Ciel” di Franz Xaver Gruber con un testo inedito e personale.

Il concerto si è concluso con un bis operistico fuori programma a sorpresa, vista la incessante richiesta, con un grande impatto emotivo e di scena della "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini “Un bel dì vedremo”, lasciando attonito il pubblico e allo stesso tempo terminando con un travolgente applauso.

Chiara Taigi torna per la seconda volta in questo luogo sacro, la Cappella e la Chiesa di San Salvario di Torino, un luogo di culto che mostra tutta la sua bellezza storica e di significati, evidenti per opere d’arte, struttura e la meticolosa cura al suo interno.

Si ringrazia l'Associazione Concertante con il Progetto "Musica in Concerto" nella persona del Presidente Dott. Giorgio Griva per la complessa ed estesa programmazione artistica e culturale, per l’organizzazione a 360 gradi e per la dedizione ad accrescere ogni anno il panorama culturale della città di Torino.

Si ringrazia la Congregazione delle “Figlie della Carità” di San Vincenzo de' Paoli per aver curato una speciale accoglienza e organizzazione, oltre ad una evidente e perfetta cura del luogo sacro, ricordando principalmente la costante e difficile opera di assistenza ai bisognosi.

Si ringrazia Carlo Alberto Apartments e Hair Colour Fashion di Bruno Torchio per professionalità, serietà, passione, oltre ad un apporto personale impagabile.







