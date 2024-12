CHIARA TAIGI - Concerto - PRO PACE MUNDI

Chiesa di San Salvario - Torino

Domenica 15 Dicembre 2024 ore 16:00

CHIARA TAIGI appuntamento di grande musica per il concerto “Pro Pace Mundi” alla Chiesa di San Salvario a Torino, Via Nizza 20, accompagnata al pianoforte dal M° Federico Tollis e organizzata dalla Associazione Concertante, nella persona del Presidente Dott. Giorgio Griva.

Chiara Taigi ha recentemente vinto il Premio di Miglior Colonna Sonora per la sua interpretazione e sensibilità dell' Ave Maria al Festival della Spiritualità - Terni Film Festival con il Docufilm "Cercando Bernadette" di Padre Alberto Maggi e la regia di Bruno di Marcello e il Premio Solidarietà insieme alla nota Attrice Fioretta Mari dalla Academy of Art and Image a Roma.

Un programma musicale che promette emozioni di grande intensità, una evoluzione dell'esperienza della luce nel ricordo del concerto dell'anno scorso, iniziato con Chiara Taigi con una candela accesa nel buio nel blackout a Torino, luce che ci ha guidato con un intenso e emozionante ritorno della luce nel buio della città.

La Pace nel significato del Natale è l'impegno per una rinascita dei valori e i simboli che che guidano e rappresentano il dono della Pace.

Dal simbolismo della pace, la colomba bianca, l'arcolaio, l'arcobaleno, il volto e la Croce, si evocano significati più profondi che ci illuminano su una strada dove ognuno di noi è importante, è fautore come elemento globale della Pace e del rispetto della dignità di tutti gli essere umani.

“La pace non può regnare tra gli uomini, se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro.”

San Giovanni Paolo II

Il Concerto è organizzato dalla Associazione Concertante alla sua XIX Edizione del Progetto "Arte e Musica", nella persona del Presidente Dott. Giorgio Griva e sotto il patrocinio del Comune di Torino.

Il concerto si svolgerà nella cornice della grande Cappella di San Salvario curata dalla congregazione delle “Figlie della Carità” di San Vincenzo de' Paoli.

Luogo da visitare anche per la bellezza artistica, dall'unico ingresso è presente anche una particolare cappella seicentesca voluta da S.A.R. Cristina di Francia, testimonianza dei fasti del Castello del Valentino e la Famiglia Savoia, con una Regia Cappella dove sull'Altare troviamo una pittura di Francesco Cairo con S. Cristina e S. Valentino in adorazione del Salvatore e intorno gli affreschi di Rabatto, un palco nobiliare e una grande falsa cupola, dipinta magnificamente, che rappresenta il progetto originale incompiuto.





RIFERIMENTI E LINK

INGRESSO LIBERO, posti limitati, senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti.





POSIZIONE

https://goo.gl/maps/wh1iRLqA3v76F51N8





TAG

#Chiara #Taigi #ChiaraTaigi #soprano #Concerto #Chiesa #ChiesaSanSalvario #SanSalvario #Torino #ProPaceMundi #LaPaceNelMondo #AveMaria #Natale #musica #MusicaSacra #Sacra #spirituale #FestaLiturgica #canto #lirico #lirica #opera #recital #appuntamento #evento