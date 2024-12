Ai vertici di FS Sistemi Urbani e FS Park, Umberto Lebruto sta guidando il cambiamento delle città italiane, trasformando i centri urbani con aree verdi, hub intermodali e una mobilità sostenibile.



Il futuro delle aree urbane italiane nella vision di Umberto Lebruto

Da Napoli a Varese, passando per Milano e Roma: sono oltre 60 le città italiane in cui è possibile usufruire delle innovative aree di sosta di FS Park e molte di queste sono attualmente interessate da importanti interventi di rigenerazione urbana ad opera di FS Sistemi Urbani. Entrambe le società del Gruppo FS guidate da Umberto Lebruto – la prima in qualità di Presidente e la seconda nel ruolo di AD e DG – stanno ridefinendo il volto delle città. Spazi verdi, hub intermodali, accessibilità migliorata e sostenibilità. Sono queste le caratteristiche che accomuneranno i centri abitati italiani nel prossimo futuro, risultato di un lavoro sinergico tra le società già menzionate e Crew - Cremonesi Workshop, l’azienda che si occupa della realizzazione dei progetti infrastrutturali, civili e industriali. I suoi lavori includono la progettazione di metropolitane come la Nuova Metro di Brescia, la Linea 4 di Milano e la “stazione-museo” di Piazza Venezia a Roma. Con più di 100 parking hub, per un totale di 20mila posti auto, 6 terminal bus e 3 bicipark, FS Park punta a creare degli hub intermodali che promuovano un tipo di mobilità che sia inclusiva, sostenibile e digitale. A FS Sistemi Urbani è invece affidata la rigenerazione del patrimonio immobiliare inutilizzato di Ferrovie dello Stato Italiane.



I principali progetti delle società guidate da Umberto Lebruto

A guidare i vari progetti di rigenerazione urbana attivi sul territorio nazionale c’è l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto. Le società del Gruppo FS stanno restituendo, a poco a poco, aree urbane da tempo in disuso sotto forma di nuovi spazi pensati per la socialità e l’aggregazione dei cittadini, e concretizzando un nuovo e più moderno concetto di mobilità urbana. Tra i progetti di maggior rilievo ci sono “Napoli Porta Est” e “Napoli Campi Flegrei”, che attraverso la creazione di hub intermodali mirano a promuovere la mobilità sostenibile nella città. Particolarmente rilevante è il piano relativo alla realizzazione del “Chilometro verde” presso “Porta Est”, un enorme spazio verde che andrà a ricucire due aree della città prima separate dall’infrastruttura ferroviaria. A Varese, il progetto del vertiporto a emissioni zero vuole innovare la mobilità urbana, offrendo collegamenti rapidi con l’aeroporto di Milano Malpensa. Anche a Roma, la società guidata da Umberto Lebruto sta lavorando per migliorare la connessione tra i quartieri e sviluppare nuove polarità urbane nei pressi di aree nevralgiche come Tiburtina e Trastevere.