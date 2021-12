Venerdì 3 dicembre a Bergamo arriva il sound Hyperpop, ovvero una delle sonorità più scatenate e divertenti del pianeta. L'evento è PIXELFEST VOL.1, che prende vita all' Ink Club (via Carducci 4b, servizi bar e cucina attivi dalle 19, inizio concerti 21:30, Ingresso con sottoscrizione 3 euro, riservato soci ARCI)

A metà tra sottocultura e corrente musicale, l'hyperpop sta stravolgendo le regole. Riferimenti alla cultura internet, suoni distorti, generi che si mischiano e contaminano nelle mille sfumature della GENERAZIONE Z.

Tra gli artisti, ecco Komatsu San, artista bergamasco: In bilico tra techno, pop, punk e lotta agli stereotipi di genere, produce e crea musica in totale autonomia non senza un bel po' di ironia. Il suo più recente singolo, "Se Loro" - https://bit.ly/Komatsu-SeLoro - tratta di tematiche importanti ed è una ventata d'energia e buonumore. Lo abbiamo incontrato e ci ha raccontato come è nato il suo nuovo singolo.

Sul palco e in console poi, tanti altri artisti NXFEIT live ZERO SIN + G.DUST live e poi MEME DJSET by OKGIORGIO e pure... EVIL KOMATSU SAN (!)

PIXELFEST VOL.1 @ Ink Club, via Carducci 4b, Bergamo

Servizi bar e cucina attivi dalle 19

Inizio concerti previsto per le 21.30 circa

Ingresso con sottoscrizione (3 euro) riservato soci ARCI

🔔 Prenotazione consigliata scrivendo a [email protected]

🟢 Green Pass obbligatorio

Comunicazione e ingresso riservati soci ARCI



Ecco dove si può ascoltare un po' della musica di Komatsu San.

https://open.spotify.com/artist/2sBYIBND4uDW4CQ90ubLqw...

https://soundcloud.com/komatsu-san