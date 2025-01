Torna, dal 10 al 12 gennaio, Bergamo Arte Fiera - BAF, la mostra mercato dedicata all’arte moderna e contemporanea, che quest’anno porta nella città già capitale italiana della cultura 2023 insieme a Brescia, ottanta Gallerie d’arte tra le più quotate del panorama nazionale. Tra i numerosi stand, distribuiti su una superficie di settemila metri quadrati, sarà presente anche la Galleria Stradedarts di Milano, che esporrà quest’anno, tra le tante opere, anche un “Vangelo” di Antonio Del Donno.

L’opera del maestro beneventano sarà presente nello stand n.13, insieme a quelle di nomi sacri dell’arte contemporanea.

Parlare dei “Vangeli” di Antonio Del Donno, le tavole di legno recuperate, incollate e con cerniere in ferro, che riportano con caratteri stampati a fuoco versetti delle Sacre Scritture, vuol dire parlare delle opere dell’artista beneventano oggi più ricercate, presenti nei maggiori musei nazionali e internazionali e nelle collezioni delle maggiori istituzioni religiose e civili.

Opere che Antonio Del Donno iniziò a creare nel 1972, i Vangeli si collocano in una delle fasi più interessanti della produzione dell’artista beneventano e rappresentano, nella loro unicità, il segno inconfondibile della maestria di Antonio Del Donno, che è riuscito a far emergere in queste meravigliose tavole di legno, oltre al proprio pensiero artistico, anche lo spirito evangelico.