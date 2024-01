L’esclusione a sorpresa di Oppenheimer dalla short-list dei semifinalisti per gli Oscar nella categoria Migliori effetti speciali, ha aperto una sfida tra due film che finora si sono divisi i principali premi assegnati dalle associazioni dei critici americani: The Creator (20th Century Studios) e Guardiani della Galassia vol. 3 (Marvel/Walt Disney Pictures).

Entrambi hanno anche conquistato il maggior numero di candidature ai Visual Effects Society Awards, i riconoscimenti assegnati dalla rinomata organizzazione dei professionisti degli effetti visivi (VES).

Tra gli altri potenziali candidati di questa categoria troviamo: Spider-Man: Across the Spider-Verse e Povere Creature!. Per il 5° nome testa a testa tra Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno e Godzilla Minus One.