Nella serata di ieri, dopo quella per la Ocean Viking, è arrivata l'assegnazione di un porto sicuro anche per le altre due navi con migranti a bordo che erano in attesa nel Mediterraneo Centrale.

Così, alla Open Arms con 62 persone a bordo è stato assegnato il porto di Taranto, dove la Ong prevede di arrivare nella mattina di martedì, in base all'andamento delle condizioni meteo.

All'altra nave Aita Mari con 72 migranti a bordo, anch'essa gestita da una Ong spagnola, la Salvamento Marítimo Humanitario, è stato assegnato invece Pozzallo come porto sicuro.



Le parole con cui Salvini ha commentato la notizia non possono che essere la riprova che chi sta operando in discontinuità con l'illegalità (e la disumanità) rispetto a quanto faceva il governo giallo verde, sta agendo invece come il diritto internazionale richiede di fare ...





Altra questione è che alcune delle persone dell'attuale governo, a partire dal premier, facevano parte anche del precedente!