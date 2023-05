Glli SpinRockets sono una live band nata dalla passione per la musica con l'intento di dare vita a uno spettacolo che riporti in auge i brani che hanno segnato la storia della musica internazionale, con particolare attenzione al mondo del pop rock, accanto ad alcuni brani autografi che si distinguono per un suono molto caldo e avvolgente, con chitarre acustiche ed elettriche, pianoforte e percussioni che creano un'atmosfera coinvolgente.

La band ha già all’attivo numerose esibizioni live nel contesto musicale palermitano e la partecipazione ad alcune importanti manifestazioni e contest musicali.

Nel corso delle esibizioni live, seguite sempre da un ampio gruppo di sostenitori e che combinano elementi di diversi stili musicali, tra cui il rock, il funk e il soul, accanto ai brani che da sempre ispirano gli SpinRockets e coinvolgono le platee, vengono presentati al pubblico anche alcuni pezzi autografi.

I brani proposti, Addio? (da qualche giorni sulle maggiori piattaforme digitali fra cui Spotify) - Little Mermaid - Broken - Galassie Lontane - Catene Su Di Me, sono caratterizzati da un'intensa componente emotiva, con testi volti ad esplorare emozioni universali in modo profondo e coinvolgente.

[email protected]