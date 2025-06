WASHINGTON - Nel silenzio dei laboratori universitari si gioca oggi una partita che va ben oltre i confini della scienza. L’arresto di Yunqing Jian, ricercatrice cinese dell’Università del Michigan, e la fuga all’estero del compagno Zunyong Liu, accademico dell’Università dello Zhejiang, hanno scatenato un caso che intreccia bioetica, sicurezza e geopolitica.

Al centro dell’inchiesta americana vi è il Fusarium graminearum, un fungo devastante per colture fondamentali come riso, mais e orzo, classificato come potenziale agente di agriterrorismo.

Le accuse formalizzate dalla procura del Michigan, corroborate da un documento dell’FBI, non riguardano semplicemente una violazione doganale, ma sollevano lo spettro di una manovra intenzionale per aggirare le barriere di sicurezza biologica statunitensi. Liu avrebbe introdotto i campioni con un visto turistico nel luglio 2024, con l’obiettivo di trasferirli nel laboratorio universitario della compagna. Finanziamenti cinesi indirizzati alla ricerca sul fungo alimentano il sospetto di un coordinamento premeditato.

La risposta di Pechino, cauta ma significativa, ribadisce l'obbligo per i cittadini cinesi di rispettare le leggi estere, pur garantendo la difesa dei loro diritti. Il caso si inserisce in un contesto teso, in cui la collaborazione scientifica si trova sempre più sotto il fuoco incrociato delle rivalità strategiche.

In un mondo segnato da crisi agroalimentari e sfiducia globale, l’ingresso non autorizzato di un patogeno agricolo non è più un semplice incidente. È un segnale. Che la scienza, quando attraversa confini e interessi sovrapposti, può trasformarsi in leva geopolitica. E che nessun laboratorio, per quanto remoto, è davvero fuori dal gioco delle grandi potenze.