«Il MoVimento in questi anni ha sempre dimostrato che le decisioni si prendono tutti assieme. Il vero organo collegiale decisionale del movimento sono sempre stati gli iscritti ed è sempre stata la grande differenza dalle altre forze politiche».

Così, Davide Casaleggio, proprietario della piattaforma Rousseau e del movimento/partito (anche in senso figurato) da essa gestito - entrambi avuti in eredità alla morte del padre - ha commentato il risultato odierno con cui gli iscritti ancora una volta, come sempre è avvenuto in passato, hanno confermato i desiderata della proprietà, votando a favore dei due quesiti proposti dal "capo politico" protempore del MoVimento 5 Stelle, Vito Crimi:

modifica del mandato zero per i consiglieri comunali

possibili alleanze delle liste del MoVimento 5 Stelle a livello comunale con i partiti tradizionali.



Questo l'esito del voto a cui hanno partecipato un totale di 48.975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97.685 preferenze.



QUESITO 1

Sei d’accordo a impegnare il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio?

SÌ – 39 235 voti (80,1 %)

NO – 9 740 voti (19,9 %)



QUESITO 2

Sei d’accordo con la proposta del Capo Politico di valutare, sentito il Comitato di Garanzia, la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali?

SÌ – 29 196 voti (59,9 %)

NO – 19 514 voti (40,1 %)



Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che, grazie alla piattaforma Rousseau, dà ai suoi iscritti la possibilità di partecipare attivamente alle decisioni politiche... che finora però hanno curiosamente SEMPRE coinciso con le indicazioni di preferenza del proprietario del movimento/partito. Probabilmente, se Lukashenko o Kim Jong-Un venissero a sapere della sua esistenza ne vorrebbero anche loro una uguale... magari chiamandola piattaforma Stalin.

A incorniciare l'enorme successo conseguito dal MoVimento 5 Stelle con il voto odierno, è arrivata la dichiarazione del CAPO politico, Crimi, che ha pronunciato le seguenti, indelebili, parole:

«Vorrei poter ringraziare uno ad uno tutti gli iscritti che hanno partecipato alla votazione. Un grazie sincero, a voi tutti. Ancora una volta, con le vostre preferenze, avete contribuito a dare vita ad una nuova, importante, esperienza di democrazia diretta. È un'ulteriore prova della grande partecipazione che da sempre anima il MoVimento 5 Stelle e ci infonde la giusta energia che ci serve per crescere e andare avanti. Grazie ancora, a tutti».

Naturalmente, non poteva mancare la dichiarazione di Virginia Raggi:

«Mi ricandido. Ora avanti a testa alta. #InsiemeGrazie a tutti per il sostegno e l’incoraggiamento che non avete mai fatto mancare. Parlo al plurale perché noi siamo una squadra: uniti vinceremo le sfide che ci attendono. E’ un compito complesso. Sappiamo che richiede sacrificio, tempo, costanza e umiltà, ma noi abbiamo sempre trovato la forza di rialzarci perché crediamo in un progetto. E sappiamo che siamo “scomodi” a tanti. Noi guardiamo alle nostre periferie, agli ultimi, ai più deboli, a coloro che in passato non hanno mai avuto voce. Noi non rubiamo: ogni risorsa che abbiamo la investiamo per i cittadini. Puntiamo tutto sul lavoro perché significa dignità: per questo stiamo attirando grandi investimenti stranieri sulla città, risorse per aiutare aziende e imprenditori. Il grido di dolore che si alza dopo la crisi per il Covid non rimarrà inascoltato. Insieme costruiamo il nostro futuro. Questo è il momento del riscatto. Lo stesso riscatto che abbiamo visto negli occhi degli abitanti del quartiere del Quadraro dopo l’abbattimento delle villette dei Casamonica: da 30 anni erano lì a dimostrare che i cittadini erano stati abbandonati dalle istituzioni. E noi, insieme alle istituzioni, abbiamo dichiarato guerra alla criminalità e le abbiamo rase al suolo. Ringrazio gli uomini delle forze dell’ordine, la magistratura, i tanti piccoli grandi cittadini che si oppongono con coraggio alle mafie. Ad Ostia abbiamo avviato e stiamo portando avanti un percorso di riscatto, riportando fiducia nello Stato. I clan criminali stanno perdendo. Abbiamo appena iniziato. Ce la faremo.E’ necessaria tanta determinazione per andare avanti perché molti vogliono bloccare questo cambiamento e tornare al passato, all’immobilismo, a decenni di abbandono, ai favori ai soliti noti. La rivoluzione non si ferma. Coraggio. Andiamo avanti. Insieme completiamo il percorso che abbiamo iniziato per far rinascere Roma. Un’altra scelta. #ATestaAlta #Insieme»



Morale. In pratica i 5 Stelle, per mettere in atto ciò che l'erede Casaleggio di volta in volta decide di fare, dopo averlo fatto comunicare pubblicamente a Grillo, mettono in scena la pagliacciata del voto sulla cosiddetta piattaforma Rousseau che, ovviamente, ogni volta certifica "democraticamente" gli indirizzi politici stabiliti dalla Casaleggio Associati.

E questo, secondo i 5 Stelle, sarebbe diverso dalle decisioni prese dagli altri partiti all'interno delle loro segreterie politiche!