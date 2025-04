Il nuovo singolo di Giulio Biocca è disponibile dal 18 aprile su tutti gli store digitali e in promozione radiofonica nazionale

È disponibile dal 18 aprile “Superstar”, il nuovo singolo firmato dell’eclettico Giulio Biocca, che torna a raccontare con ironia, sensibilità e grinta rock le dinamiche affettive più complesse e autentiche. Un brano che nasce dall’osservazione delle contraddizioni, dei pregi e dei difetti che colorano ogni relazione duratura, e che diventa un inno al quotidiano, all’imperfezione, al sentimento vissuto senza filtri.

Con un sound energico e una scrittura diretta, “Superstar” mette al centro una figura femminile affascinante e sfuggente: “Ho pochi soldi, difetti molti, son prepotente, poco presente… e hai puntato il tuo dito dritto su questa faccia qua”. L’amore cantato da Biocca non è idealizzato, ma terreno, complicato, reale. È fatto di “pianti, grida, litigate”, ma anche di quella forza inspiegabile che tiene insieme due persone oltre ogni logica. Lei è “così viziata e permalosa”, ma è anche la regina indiscussa della casa, la superstar che non ha bisogno di riflettori perché “tu mi cambi l’umore quando il mondo mi fa incazzare”.

Il testo, costruito con cura e ritmo, gioca tra sincerità e autoironia, alternando immagini quotidiane a slanci affettivi di grande impatto. Il risultato è un brano che fa sorridere e riflettere, capace di parlare a tutti, uomini e donne, che si siano trovati almeno una volta a vivere una relazione autentica e complicata.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/4epQo03xivw5mgnja38oeI?si=fb1e1a7410044eb7

Giulio Biocca è uno dei protagonisti storici della scena rock italiana underground. Attivo fin dagli anni Ottanta con progetti come Interceptor, Synthesis, Beginning Point, Falstaff e ovviamente i Fuorilegge con cui ci sono stati moltissimi concerti in giro per la penisola, ha collaborato con nomi importanti come Maurizio Solieri e David Pieralisi. Negli anni ha costruito una carriera solida, tra tour, album e nuove sperimentazioni. Oggi prosegue la sua avventura musicale portando sul palco e in studio la sua esperienza e la sua energia, sempre fedele a uno stile che unisce cuore, rock e verità. “Superstar” è una dichiarazione d’amore senza fronzoli, ironica e vera, che celebra le donne forti, complesse e indimenticabili. Quelle che “non vanno in tv”, ma cambiano il mondo di chi le ama davvero.

Instagram: https://www.instagram.com/giuliobiocca/

YouTube: https://www.youtube.com/@FuorileggeIta

Facebook: https://www.facebook.com/giulio.biocca.5