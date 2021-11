A partire dal 25 ottobre fino al 30 novembre 2021, l’Open Studio Gallery di Roma ospita il progetto: “Roma vista dagli alieni”, opere video-fotografiche di Patrizia Genovesi, poesie e immagini di Pipistro.

Roma vista dagli alieni è una delle mostre più significative dell’edizione 2021 della Rome Art Week.

L’evento è costituito da una mostra immersiva arricchita con fotografie, video, poesia, disegni ed una significativa parte testuale.

Lo spettatore viene guidato attraverso un percorso che lo aiuta ad approfondire il tema, a porsi domande reagendo emotivamente e razionalmente agli stimoli proposti.

Chi sono gli alieni? Che cosa sono gli alieni? Chi è considerato alieno e chi è normale e qual è il nostro concetto di normalità, da che cosa è dettato?

Percorrendo lo spazio della mostra siamo spesso spiazzati, ci sentiamo nella necessità di assumere diversi punti di vista per guardare le immagini e per riflettere su di essere. Il video ci propone inizialmente un concetto “classico” di alieno: colui che arriva da un altro mondo, che cerca una sintonia col pianeta terra e che lo osserva secondo un angolo visuale diverso da nostro, mentre percepisce immagini e suoni in modo correlato al suo possibile apparato percettivo “alieno”.

Piano piano però l’attenzione si sposta sul significato della parola diversità, il tempo si dilata, il nostro bisogno di ordine alla ricerca di una forma che dia senso alla realtà che viviamo prevale.

Le mostre di Patrizia Genovesi e i suoi progetti hanno sempre un potente apparato visivo e concettuale, come vediamo, per esempio nell’ultimo film da lei diretto: “La nostra commedia”.

In questo suo ultimo lavoro esposto alla Rome Art Week 2021: “Roma vista dagli alieni” l’apparato concettuale prevale rivelando l’urgenza del messaggio intrinseco e, grazie alle immagini di un interessante ed originale storytelling, l’artista raggiunge lo spettatore incuriosendolo, a volte inquietandolo, ma stimolandolo sempre e comunque a reagire con una propria visione personale delle opere.

Sullo sfondo una Roma conosciuta e una Roma ritratta da un punto di vista altro si susseguono e ci catturano.

La presenza di Pipistro, che indaga il punto di vista dell’alieno invasore e degli invasi, delle normalità e dei pregiudizi attingendo alle nostre conoscenze scientifiche e alle questioni che la scienza ci impone risolvendo e creando dubbi continui, ci regala un meraviglioso momento di consapevolezza.

Grazie ad una poesia sapiente, Pipistro crea in noi immagini sorprendenti. Riscopriamo nella sua opera una metrica e un ritmo altissimi, che abbiamo conosciuto solo nei grandi poeti che hanno fatto la storia della letteratura e del pensiero, e che magicamente e felicemente si svelano nel lavoro di questo artista contemporaneo, che ha introiettato la lezione dei grandi trasformandola ed arricchendola con i suoi concetti e con il suo incredibile talento.

Un poeta e un artista da conoscere, da scoprire, che non smette di stupirci e di arricchire la nostra esperienza e la nostra percezione del mondo.





OPEN STUDIO GALLERY

Via Villa Belardi, 18

00154 Roma

+393483358590



Mostra su prenotazione nel rispetto delle norme anti COVID-19

Info e prenotazioni: [email protected]

Sito: lnx.patriziagenovesi.com/news/rome-art-week-2021