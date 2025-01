Secondo il report pubblicato da INRIX Global Traffic Scorecard 2024, i cittadini di #Roma hanno perso in media 71 ore all’anno bloccati nel #traffico, registrando un aumento rispetto ai dati del 2023.

Questa statistica evidenzia una tendenza preoccupante per la mobilità nella nostra città, già nota per la sua complessità nei trasporti. Aumentano i tempi di percorrenza e con essi l'insoddisfazione dei cittadini, i costi indiretti legati agli spostamenti e l’impatto negativo sulla qualità della vita.

Questi numeri sottolineano l’urgenza di investire in soluzioni per migliorare la mobilità sostenibile, come potenziamento del #TrasportoPubblico, sviluppo delle #infrastrutture e incentivi per modalità di trasporto più ecologiche.

