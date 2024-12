La #mobilitàsostenibile è sempre più al centro delle strategie per il futuro della Capitale.

Durante la presentazione del terzo rapporto alla città, il sindaco Roberto Gualtieri ha confermato un piano ambizioso: entro il 2026 saranno attivati ben 143 km di nuove piste ciclabili.

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per promuovere l’uso della #bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita urbana. Secondo quanto riportato, il progetto mira a creare una rete di percorsi più sicura, interconnessa e accessibile, integrandosi con le altre forme di #trasportopubblico.

La promessa del sindaco si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione infrastrutturale, che punta a rendere Roma una città più vivibile e sostenibile per tutti i cittadini. Tuttavia, come spesso accade, sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dei lavori e l’effettiva realizzazione degli obiettivi.

Per maggiori dettagli sul piano e per scoprire quali saranno le aree coinvolte, leggi l’approfondimento...



#sostenibilità #mobilitàurbana #Roma #pisteciclabili