Dopo la disastrosa parentesi della nazionale, riprende il campionato di calcio di Serie A, con gli incontri della 31.esima giornata.

Con il Milan in testa alla classifica che dovrà vedersela in casa con il Bologna, incontro che non sembra estremamente impegnativo per i rossoneri, acquistano invece particolare importanza gli scontri diretti tra le immediate inseguitrici.

Domenica alle 15, saranno in campo Atalanta e Napoli, mentre alle 20:45 si sfideranno a Torino Juventus ed Inter.



L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei gare di campionato contro il Napoli, con un pareggio e una sconfitta, incluse le ultime due più recenti. Bisogna andare indietro al 1997 e 1998 per vedere i bergamaschi ottenere tre successi di fila in Serie A contro i partenopei.

Napoli e Atalanta non hanno pareggiato nessuna delle ultime sei gare di campionato giocate al Gewiss Stadium: a bilancio tre successi per parte, gli ultimi due in favore dei bergamaschi. Dopo aver vinto sei partite consecutive di Serie A tra novembre e dicembre, l'Atalanta ha

ottenuto solo tre successi nelle ultime 12 gare, con 5 pareggi e 4 sconfitte. Nel periodo dal 18 dicembre ad oggi, la Dea ha segnato in media 1.2 gol a partita, contro il 2.2 registrato nella prima parte di stagione.

Il Napoli ha ottenuto 34 punti in 15 trasferte in questo campionato, perdendo solo una partita lontano dal Diego Armando Maradona, lo scorso 21 novembre contro l'Inter (2-3).

L'Atalanta ha segnato con 18 giocatori diversi in questo campionato, più di ogni altra squadra e un record assoluto per i bergamaschi in una singola stagione di Serie A TIM.



Nel match di andata che si è disputato a San Siro, tra Inter e Juventus era finita in parità. Nel caso i nerazzurri riuscissero a far punti anche a Torino, l'Inter potrebbe rimanere imbattuta contro i bianconeri in entrambe le gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2008/09 (in quel caso vittoria al Meazza per 1-0 e pareggio a Torino per 1-1).

Considerando tutte le competizioni, l'Inter ha vinto solo una delle ultime 15 sfide in casa della Juventus, con il memorabile 1-3 in campionato ottenuto il 3 novembre 2012 quando in panchina vi era Stramaccioni .

La Juventus è la squadra con la striscia aperta più lunga d'imbattibilità in questa Serie A TIM: 16 gare, con 11 vittorie e 5 pareggi. Dal 30 novembre ad oggi solamente due squadre nei maggiori cinque campionati europei non hanno perso nemmeno una volta (i bianconeri e il Siviglia, che però conta una gara in meno, 15).

Nelle ultime nove gare di campionato l'Inter ha raccolto appena 11 punti (2V, 5N, 2P), ben 10 in meno dei bianconeri, che in questo parziale sono primi come punti conquistati in Serie A, con 21, mentre l'Inter sarebbe nona in questa parziale graduatoria.

L'Inter ha pareggiato in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A TIM (due volte 0-0 e due volte1-1) e non arriva a cinque pareggi di fila fuori casa in campionato dalla striscia di sei registrata nel dicembre 2004, con Roberto Mancini in panchina.

L'Inter è la vittima preferita in Serie A di Juan Cuadrado: cinque le reti segnate dal colombiano ai nerazzurri, tutti in gare casalinghe, tra cui la doppietta nell'ultimo match giocato a Torino e finito 3-2 per i bianconeri.