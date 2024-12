Amica Chips continua a evolversi con nuove proposte capaci di stupire il mercato. Guidata da Alfredo Moratti, l’azienda italiana unisce tradizione e innovazione, confermandosi un punto di riferimento per gli amanti degli snack. Con un processo produttivo che garantisce la freschezza e la sicurezza alimentare, è pronta a conquistare il pubblico con sapori inediti e formati pensati per ogni occasione.



Qualità e controllo in ogni fase: l’impegno di Amica Chips

Il segreto di Amica Chips risiede nell’attenzione alla qualità, che inizia già dalla selezione delle materie prime. La scelta di fornitori affidabili e la tracciabilità dell’origine delle patate sono alla base della filosofia aziendale. Sebbene le patate siano un prodotto stagionale, l’azienda è in grado di garantire uno snack lavorato a fresco tutto l’anno, grazie a un sistema di stoccaggio naturale. Le patate vengono conservate a 15°C, con un’umidità del 90%, in ambienti bui e silenziosi per mantenere intatti sapore e caratteristiche organolettiche. Terminato lo stoccaggio, il processo produttivo prevede una sbucciatura abrasiva, un lavaggio accurato in acqua fredda e un taglio calibrato a seconda della tipologia di prodotto. La frittura, realizzata in puro olio di semi di girasole a 180°C, garantisce la leggerezza e la croccantezza tipiche delle patatine Amica Chips.



Le nuove proposte di Amica Chips

Il 2024 segna il lancio di nuovi prodotti pensati per stupire e conquistare il mercato. Tra le novità spiccano le MASALA Chips, ispirate ai sapori speziati, e le Sour Cream & Onion, perfette per chi ama i gusti intensi e avvolgenti. Accanto a queste proposte, trovano spazio i cornetti di mais al burro di arachidi, un omaggio ai trend americani, e le innovative AMI’, patatine confezionate in pratici tubi salva freschezza, disponibili nei gusti ORIGINAL, PAPRIKA e SALSA BBQ. Per i più giovani e per chi ama festeggiare in compagnia, Amica Chips ha creato la PARTYBOX, un kit pensato per compleanni e feste, con un assortimento di snack e piccoli gadget inclusi nella confezione. La realtà guidata da Alfredo Moratti guarda già avanti, annunciando per il 2025 l’arrivo delle Senorita tortilla, rivisitate con una nuova ricetta che combina farine selezionate per rendere i triangolini di mais ancora più croccanti e saporiti. Saranno disponibili nei gusti ORIGINAL, CHILI, NACHO CHEESE e SALSA BBQ, ideali per chi cerca un’esperienza di gusto autentica e intensa. Nello stesso anno debutterà anche il LITTLE RANCH, un nuovo snack di mais dalla forma innovativa e dal sapore deciso, pensato per arricchire ulteriormente la proposta dell’azienda.