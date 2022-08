Alla Ducati manca solo Di Giannantonio per fare cappotto nelle libere del venerdì sul Red Bull Ring di Spielberg per il GP d'Austria che si disputerà domenica.

Esclusa la secondo guida del team Gresini, infatti, tutti gli altri piloti supportati da un desmosedici hanno fatto registrare i primi otto migliori tempi di giornata, con il solo Fabio Quartararo, Yamaha, che è riuscito ad infilarsi in mezzo con il quarto tempo.

Il miglior crono lo ha fatto registrare Zarco (Pramac), con 1:29.837, più veloce di pochissimo rispetto a Jack Miller (Ducati), Jorge Martin (Pramac) e, per l'appunto, al campione del mondo in carica che in questa stagione guida anche il mondiale piloti.



Quinto con 160 millesimi di ritardo, si è classificato Francesco Bagnaia (Ducati), reduce da due vittorie consecutive e a -49 da Quartararo in vetta alla classifica iridata. Dietro di lui, più lente di un paio di decimi rispetto al miglior tempo, le due VR46, rispettivamente, di Luca Marini e Marco Bezzecchi.



Ottavo è Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini, che ha fatto lo stesso tempo di Bezzecchi.

A completare l'elenco dei primi dieci migliori tempi Maverick Vinales (Aprilia), appena più veloce di Brad Binder, con la prima delle KTM, moto che gareggia sul circuito di casa.

Aleix Espargaro (Aprilia), che insegue Quartararo a -22 nella classifica iridata, è solo 11°, ma non bisogna dimenticare che probabilmente risente ancora dei postumi della brutta caduta di due settimane fa.





I primi 10 migliori tempi delle libere del venerdì a Spielberg:

01. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) – 1:29.837

02. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.024

03. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 0.029

04. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) + 0.040

05. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) + 0.160

06. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 0.193

07. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) + 0.229

08. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 0.229

09. Maverick Viñales (Aprilia Racing) + 0.276

10. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.291