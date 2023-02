L' American Cinema Editors, il noto sindacato americano dei montatori, ha annunciato le nomination di quest'anno per gli Eddie Awards, i cui verdetti anticipano solitamente i vincitori dell'Oscar per la categoria Miglior montaggio.

Tra i candidati partono favoriti: per la categoria dramma Eddie Hamilton (Top Gun: Maverick), mentre per la categoria comedy Paul Rogers (Everything Everywhere All at Once), per la categoria animata Ken Schretzmann, Holly Klein (Pinocchio di Guillermo Del Toro), per la categoria dedicata ai documentari Brett Morgen (Moonage Daydream).