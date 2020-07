Grande successo al Grand Hotel Royal Continental di Napoli, in occasione dell’evento inaugurale del 10 luglio 2020, dove il noto stilista partenopeo ha presentato in anteprima esclusiva, la sua nuova creazione: un abito realizzato in collaborazione niente di meno che con Swarovski!

Grazie all’organizzazione dell’associazione che riunisce i migliori fotografi professionisti italiani, Mattia Pisano- un simbolo e una certezza nell’alta moda italiana- ha potuto ancora una volta porre in rilievo il proprio talento e il proprio stile unico al mondo. Uno stilista che ama distinguersi, ponderando l’arte della sartoria italiana con la voglia di stupire, sapendo mettere in mostra ciò che era nascosto e che presto diverrà di tendenza.

La celebrità di Mattia Pisano non deriva soltanto da importanti patnership con le più grandi emittenti televisive nazionali (Rai Mediaset, e Sky), ma soprattutto dall’espressività artistica, che gli abiti di Mattia Pisano riescono a trasmettere, rendendo ogni capo unico nel suo genere.

A distinguere le creazioni di Mattia Pisano sono, oltre che la qualità imprescindibile di materiali e manifattura, l’idea stessa alla base dei suoi progetti: Mattia Pisano non è solo un nome nella moda, ma di una garanzia, di stile, di estetica evidenziata dai dettagli, con un visione ad ampio raggio dell’ insieme. Uno sguardo alle nuove tendenze, e un occhio di riguardo per la classicità, con una rielaborazione sempre originale, capace di stupire chi la osserva e anche chi, semplicemente, la guarda. Nella sovrapposizione di colori e di e di rifiniture che fanno la differenza, c’è un’accurata scelta di stile che non prescinde mai dall’armonia, e che la esalta in tutte le sue sfumature.

Un concetto di moda dunque, che attinge alla sua ricca esperienza nel settore e alla sua abilità nell’apportare al prodotto, il suo punto di vista, aperto a diverso prospettive e illimitato nell’accogliere nuovi spunti. L’arte artigiana divulgata attraverso la moda, a partire dalla scelta dei tagli, dei colori e delle trame ricche di particolari… Trame che si iscrivono nella stoffa ma anche nella ricchezza espressiva di chi indossa questi abiti. E’ come se la personalità di Mattia Pisano si trasmettesse direttamente in queste figure per sfilare in una trama cinematografica che raccoglie immagini di stile e di eleganza. Un comunicare quindi non solo per mezzo degli strumenti sartoriali ma soprattutto, grazie alle scelte che rendono chiaro l'equilibrio tra poliedricità e personalità. A queste due componenti si aggiunge poi il desiderio di rendere l’abito vivo, di far emergere anche la personalità di chi lo indossa, ecco che allora, appare l’esuberanza come un tratto distintivo di Mattia Pisano, capace di coinvolgere anche lo spettatore.

Lo stilista sa comunicare con efficacia e vivacità tutta la passione e la dedizione per un settore in cui il desiderio di osare non è mai abbastanza. Vincitore della “FORBICE D’ORO”, il più alto riconoscimento a cui un professionista nel settore possa ambire, Mattia Pisano ha anche deciso di dedicare il nome della figlia, la piccola Michelle, ad una linea di abiti da sposa, il cui pregio è ravvisabile dalla purezza evocata da capi che non possono non rendere memorabile un giorno speciale come quello del matrimonio: una femminilità che si distingue e che rende distinta chiunque lo indossi. Ed ora che alla famiglia Pisano si aggiunge una nuova componente, il cui nome - Celine - è già stato comunicato dallo stilista, potremmo immaginare nuove creazioni, ispirate dalla nuova arrivata e pronte a stupire ancora una volta.