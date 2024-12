Con le sue hit, senza tempo, ha fatto ballare il mondo intero, diventando un'icona capace di lasciare un segno indelebile in più di una generazione. Nel 2024, torna con un’inedita veste: da oggi, venerdì 6 dicembre, a 50 anni dalla sua pubblicazione, il leggendario album “Felicità Tà Tà”, di Raffaella Carrà, è disponibile in nuove ed esclusive versioni fisiche. https://sme.lnk.to/felicitatata

“Felicità tà tà” riuscì a imporsi, con forza, negli anni ‘70, diventando un album intramontabile che ci accompagna ancora oggi. Per celebrare il 50° anniversario, di questo capolavoro, tornano edizioni speciali che conservano l’iconico fascino della copertina originale, riproposta in versione vinile gatefold, con le grafiche originali, e che stanno già riscuotendo un grande successo tra gli appassionati. Un omaggio a uno dei capitoli più straordinari della musica italiana, capace di attraversare le generazioni, con una vitalità e una modernità uniche e che non conoscono tempo.

“Felicità Tà Tà” è disponibile, per la prima volta, in:

CD

Vinile Picture Disc

Vinile Blu Trasparente

Vinile Splatter Numerato, disponibile, in esclusiva, sul Sony Music Store



Pubblicato, originariamente, nel 1974, “Felicità Tà Tà” è un simbolo della cultura pop di ieri e di oggi, un viaggio musicale che ha consacrato Raffaella Carrà come un’icona universale celebrata in tutto il mondo. Tra i suoi brani, spicca l’intramontabile “Rumore”, una hit che, come un diamante incastonato nella tracklist, continua, ancora oggi, a essere parte della colonna sonora di milioni di persone.

L’album, con oltre 10 milioni di copie vendute, a livello mondiale, include altre perle come “Tabù”, che affronta temi audaci e innovativi, per l’epoca, e la title track “Felicità Tà Tà”, scelta come sigla dell’amatissima trasmissione Canzonissima.

Dietro questo disco, c’è stato un team di compositori e arrangiatori di grande talento, tra cui Gianni Boncompagni e Shel Shapiro. Ogni brano racconta una storia e riflette l’energia di un decennio irripetibile, trasformando “Felicità Tà Tà” in un’opera d’arte, senza tempo.

Di seguito, la tracklist dell’album “Felicità Tà Tà”:

Lato A

Felicità, Tà Tà Il Guerriero Troppo Ragazzina Sì, Ci Sto! Quando Dico Di No



Lato B