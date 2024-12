Gruppo FS ha annunciato un importante passo avanti nel campo dell'innovazione tecnologica attraverso un accordo quadro plurimilionario. Questo impegno sottolinea la volontà del Gruppo di collaborare con enti qualificati a livello nazionale e internazionale per integrare soluzioni innovative e guidare l'ecosistema dell'innovazione.



Accordo quadro da 5 milioni per l'innovazione del Gruppo FS

Gruppo FS ha annunciato un significativo investimento nel settore dell'innovazione tecnologica attraverso la stipula di un accordo quadro dal valore superiore a 5 milioni di euro. Questo mira a facilitare la collaborazione rapida tra le società del Gruppo e una vasta rete di fornitori qualificati, università, centri di ricerca, startup e piccole e medie imprese. Grazie a procedure preliminari che includono tutte le verifiche necessarie con le funzioni chiave come l'area legale, il DPO, la compliance e la sostenibilità, l'accordo rappresenta uno strumento contrattuale che consente di ridurre significativamente i tempi di ingaggio e contrattualizzazione. Aggiudicato tramite una gara pubblica nel 2024, l'accordo avrà una durata di tre anni ed è suddiviso in tre lotti distinti per ambito geografico: nazionale, europeo e globale.



Collaborazioni globali per il futuro tecnologico del Gruppo FS

Il primo lotto, con ambito nazionale, è stato assegnato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese guidato da Ernst & Young (EY), in collaborazione con il Consorzio Elis (Consel), Mind the Bridge e lo Studio Legale Tributario e Societario. Il secondo lotto, di portata europea, vede come aggiudicatari Kilometro Rosso, l'RTI che coinvolge Gellify e Como Next, e l'RTI composto da Officine Innovazione, Cariplo Factory e Polihub, l'acceleratore di startup del Politecnico di Milano. Il terzo lotto, con ambito globale, è stato assegnato a Plug and Play e all'RTI formato da Harmonic Innovation Group e l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT) Digital. Attraverso queste partnership, Gruppo FS si impegna a sviluppare strumenti sempre più efficienti e all'avanguardia, integrando competenze e soluzioni innovative. Inoltre, la vasta rete di operatori economici coinvolti permette al Gruppo di operare su scala internazionale e di assumere un ruolo di guida nell'ecosistema dell'innovazione nazionale.