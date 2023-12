Blitz Lazio a Empoli

La Lazio ritrova la vittoria a Empoli. Un gol per tempo di Guendouzi e Zaccagni permettono a Sarri di vincere nel “suo” Castellani. I biancocelesti vanno subito avanti, sfiorano il raddoppio ma nel giro di tre minuti perdono sia Immobile che Luis Alberto per infortunio. I toscani reagiscono, ma trovano un superlativo Provedel sulla loro strada. Il portiere si oppone a Grassi, Maldini e Cambiaghi prima del raddoppio al 67′ e della tranquilla gestione finale.





Rimonta Genoa in casa del Sassuolo

Torna a vincere il Genoa e lo fa al Mapei contro il Sassuolo grazie alle reti di Ekuban e Gudmunsson che ribaltano il vantaggio di Pinamonti. Alla squadra di Gilardino il successo mancava dal match di Marassi contro il Verona dello scorso 10 novembre. Tre punti importanti che portano i liguri a quota 19. Restano invece a 16 gli uomini di Dionisi alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite.



Frenata Milan, 2-2 a Salerno

All’Arechi il Milan raccoglie un punto in extremis contro la Salernitana, davanti agli occhi di Ibra, alla sua prima in tribuna nel suo nuovo ruolo. Il primo tempo lo ‘decidono’ i difensori, con il vantaggio rossonero firmato da Tomori e il pareggio ad opera di Fazio. Al 63′, con Tomori a terra per infortunio, Candreva dalla distanza ‘buca’ Maignan e completa la rimonta. La squadra di Pioli trova il 2-2 al 90′ grazie a Jovic.





Vince anche a Monza, Fiorentina in zona Champions

La Fiorentina batte il Monza in trasferta e si lancia in piena zona Champions, al quarto posto in classifica a -3 dal Milan terzo. Decide il gol di Beltran, che a inizio partita sfrutta una papera clamorosa di Di Gregorio: per l’argentino è la terza rete consecutiva.La squadra di Italiano si limita poi a controllare e gli avversari non riescono a rientrare in partita: prosegue il periodo negativo per gli uomini di Palladino.





De Laurentiis show: “Avrei dovuto mandar via Garcia alla presentazione…”

Aurelio De Laurentiis parla in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il patron tocca tanti temi, anche inevitabilmente quello relativo a Rudi Garcia. Alla domanda “Quando si è accorto che non era la scelta più giusta?” il presidente ha così risposto.

“Il giorno che l’ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de Théatre e dire: ve l’ho presentato, però adesso se ne va. Perché uno che arriva e dice: io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita… Avrei dovuto capire. E invece l’ho preso a ridere. Il fatto è che l’ha ripetuto altre volte. Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto (Sinatti, ndr), per chiamarne uno che… Me l’avevano detto: questo t’imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera”.





Sky - Elmas è già in Germania: domani le visite mediche con il Lipsia

E’ ormai ai titoli di coda l'avventura al Napoli di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone classe '99 che fu acquistato nell'estate 2019 dal Fenerbahce per 16 milioni di euro più bonus, è ad un passo dal trasferimento al Red Bull Lipsia.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il jolly azzurro è già in Germania per le visite mediche (autorizzate dal Napoli) in programma domani con il club tedesco. L’accordo tra le due società dovrebbe essere sulla base di 25 milioni di euro.





Sky - Il Napoli valuta due rinforzi a centrocampo: i giocatori nel mirino

La prima operazione in uscita del Napoli a gennaio sarà la cessione di Elmas al Lipsia. Anche Demme potrebbe dire addio, su di lui c’è la Salernitana. Da monitorare poi la vicenda Zielinski, il cui rinnovo, riferisce Sky Sport, non sembra procedere positivamente.

Per rimpiazzare le cessioni a centrocampo, l’emittente satellitare fa sapere che il Napoli valuta due rinforzi: il primo è Hojbjerg del Tottenham, danese anche in orbita Juventus. Le alternative sono Fofana, ex Udinese oggi all’Al Nassr, e Soumaré, francese del Siviglia ma in prestito dal Leicester.





Roma-Napoli, probabili formazioni Sky: Mazzarri coi titolarissimi, due in dubbio per Mourinho



Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista del match tra Roma e Napoli, in programma domani sera all'Olimpico. Walter Mazzarri rilancia i titolarissimi e dovrebbe preferire Juan Jesus a Natan in difesa. In casa Roma in dubbio Mancini e Cristante, ma entrambi dovrebbero farcela a partire dall'inizio. Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia