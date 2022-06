Venerdì, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha rilasciato alla Tass alcune dichiarazioni sulle intenzioni di Mosca nel rispondere al blocco di alcune merci imposto dalla Lituania all'exclave di Kaliningrad.

"Non c'è bisogno di correre - ha detto Peskov - ma, allo stesso tempo, siamo determinati. Ci vorrà del tempo prima che vengano prese determinate decisioni"."Stiamo analizzando questa situazione nel modo più serio. Tramite il Ministero degli Affari Esteri, stiamo consegnando la nostra [posizione] ai nostri oppositori. In questa situazione, abbiamo assolutamente ragione. Purtroppo non sono più i nostri partner, ora sono i nostri avversari", ha aggiunto.

Alla domanda se ci si dovrebbe aspettare misure di ritorsione dopo il rapporto del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolay Patrushev al presidente russo Vladimir Putin, Peskov ha risposto: "Abbiamo bisogno di tempo per analizzare la situazione. Credo che anche i nostri avversari ne abbiano bisogno", ha aggiunto.

Il Cremlino non esclude la possibilità che la Lituania revochi le sue restrizioni al transito verso l'exclave baltica russa, ma si sta preparando al peggio, ha affermato.

"Non escludiamo nulla. Speriamo nel meglio e prepariamoci al peggio. Ed è esattamente quello che stiamo facendo ora", ha detto.

La Lituania ha imposto restrizioni al transito ferroviario di alcune merci dalla Russia verso la sua regione sul Baltico dal 18 giugno, a causa delle sanzioni dell'UE. Kaliningrad ha successivamente confermato che le restrizioni sono state estese anche al trasporto delle merci su camion.

La Russia afferma che il blocco è illegittimo perché in violazione degli impegni presi dalla Lituania al momento dell'adesione all'UE. Vilnius e l'Unione Europea insistono sul fatto che stanno solo applicando il regime richiesto dalle sanzioni.