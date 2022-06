Il complesso industriale di Giammoro versa attualmente in uno stato infrastrutturale ed ambientale del tutto fatiscente non solo per le decine di buche sul fondo stradale; ma anche e soprattutto per la presenza di discariche abusive di rifiuti.

A segnalare quest’ultima grave problematica è la Consigliera comunale Angela Musumeci Bianchetti, la quale da anni segnala alle autorità competenti la presenza di notevoli rifiuti presenti nella zona industriale giammorese, che versa in una preoccupante situazione di degrado: "La presenza di discariche di rifiuti illeciti provoca un potenziale pericolo, oltre per l’ambiente, anche per la salute pubblica", ha dichiarato Musumeci Bianchetti.

"Negli ultimi giorni ho segnalato per l’ennesima volta a chi di competenza la discarica, che si trova nella strada adiacente il cavalcavia, nei pressi della ex ditta D’Angelo, dove sono presenti rifiuti di varia natura, anche all’interno di sacchi neri.

La suddetta area ex IRSAP, insieme alle strade, alle relative pertinenze e infrastrutture ricadenti nel territorio pacese è stata trasferita dal consorzio ASI in liquidazione al Comune di Pace del Mela ai sensi e per gli effetti dell’art.19, comma 2, lett. f), della Legge Regionale n°8/2012, modificato dall’art.10, comma 1, della legge L.R. n° 10/2018. In riferimento alla normativa in questione, dal mio punto di vista le strade dovevano essere trasferite ai Comuni in condizioni consone e non precarie in termini ambientali e della sicurezza stradale nonché bisognava prevedere fondi necessari per la corretta e costante manutenzione.

Il Comune di Pace del Mela, assegnatario delle aree, quali azioni ha intrapreso iniziative per bonificare la zona dai rifiuti? Ho suggerito più volte di installare fototrappole o telecamere con l’obiettivo di beccare i cittadini incivili e sanzionarli. Da quanto appreso ad oggi non è stata installata nessun strumento. Non è neanche accettabile l’affermazione dell’Assessore all’Ambiente, il quale dichiara che è una situazione ereditata dall’IRSAP e che un intervento del Comune comporterebbe dei costi eccessivi per le casse municipali. Il componente dell’Amministrazione forse dimentica che a poca distanza sono presenti abitazioni di sfortunati cittadini, che hanno solo la colpa di vivere, abbandonati a sé stessi.

Tutti i pacesi hanno il diritto di vivere in un territorio decoroso. Ieri nella zona industriale si è verificato un incendio; vista la stagione estiva e la presenza di diversi incendi, è necessario intervenire con estrema urgenza per bonificare l’intera area per evitare ulteriori problemi ambientali e sanitari. Resto in attesa di conoscere quali provvedimenti intendono assumere le autorità competenti".

Non c’è dubbio che l’area in questione presenta forti criticità, che necessitano di essere rapidamente affrontate e risolte se non si vuole fare esplodere una bomba ecologica, che danneggerebbe il diritto alla salute di migliaia di cittadini residenti nelle sue adiacenze.